Marc Márquez se rinde a Jorge Martín: «Es campeón del mundo, español y merecidísimo»

Marc Márquez elogió a Jorge Martín tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El ilerdense solo quería hablar del título de Martinator, «es el verdadero protagonista», más que de su gran segundo puesto que le ha permitido terminar tercero en el Mundial. «Hoy Martín es el verdadero protagonista. Campeón del mundo, español y merecidísimo», señaló.

«Ha hecho un gran año, con mucha velocidad, constancia y ha sabido gestionar en estas últimas carreras la distancia. Lo ha hecho muy bien y sólo decirle que lo disfrute mucho, que el primero siempre es muy especial», agregó el piloto de Cervera que el año que viene pilotará la Ducati oficial junto a Pecco Bagnaia.

Después, Marc Márquez analizó por qué son tan buenos los españoles después de decirle que desde 2009 siempre sale al menos un campeón español: «No para y sobre todo el motociclismo español parece que no tenga que acabar, porque en las nuevas generaciones que suben, los más fuertes son españoles. Hay grandes circuitos, buen clima para practicar el motociclismo y, como piloto español, ojalá haya muchos más años de dominio del motociclismo español».

Sobre su carrera se le recordó que el sábado dijo que estaban para hacer un top-5 como mucho, a lo que Marc Márquez contestó: «Sí, un buen top 5», dijo entre risas. «Ayer ya dije que sufrí mucho y que de esa manera no se podía acabar ni en el top 5, pero esta mañana… A veces es curioso. Mi técnico, que hacía su última carrera conmigo, ha pensado bien y ha acertado, que a veces es ir a lo conservador, ir a la moto con la que empezamos el FP1. Es lo que hemos hecho. Nos liamos durante el fin de semana y, a partir de allí, es la mejor manera de dar las gracias a este gran equipo, a esta gran familia que me encontré. Me he encontrado el mejor ambiente para, como apodaron ellos, renacer, porque llegué en una situación muy baja. Poco a poco, le he ido dando la vuelta y he acabado en una situación buena, luchando por los podios y consiguiendo victorias. Esto es lo mejor».

Nota a la temporada

Sobre qué nota se pone a la temporada dijo: «Me pondría un 8. El 9 siempre tienes que acabar mucho más cerca de los dos primeros y el 10 es ganar. Me pondría un 8 y no más porque siempre voy perfil bajo. Creo que la manera en la que le hemos dado la vuelta a la situación es la mitad de dura de lo que pensáis. Esto se logra con un buen entorno y un buen ambiente. Me han ayudado mucho y poco a poco le estamos dando la vuelta. Para mí, ya se la hemos dado y otra vez estoy disfrutando y luchando por esos podios».

Ahora, el siguiente objetivo del 93 es el test con la Ducati. Preguntado por la apuesta del retorno del rey para el 2025, señaló: «Bueno, el rey no es eterno. Y veremos qué pasa. Primero, hay una pretemporada y vamos con la intención de adaptarnos con lo que tenemos en ese garaje, porque cambiamos de técnico y ambiente, y nos tenemos que adaptar e ir conociendo. Para eso tenemos la pretemporada. Va a facilitar muchísimo toda la información que tenemos de este año y, una vez acabada la pretemporada, ahí es donde veremos qué objetivo nos podemos marcar. El referente de la categoría estará dentro del box, porque es Pecco Bagnaia, que ha hecho un grandísimo año, pero con los ojos puestos en Martín con la Aprilia y a ver KTM con Acosta hasta dónde puede llegar».