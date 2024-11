Marc Márquez ‘utiliza’ a Vinicius y a Mbappé para explicar su fichaje por Ducati

Marc Márquez comparó su llegada al Ducati Lenovo con Pecco Bagnaia de compañero con la situación de Vinicius y Mbappé en el Real Madrid. El ocho veces campeón del mundo está en boca de todos después de fichar por el equipo de fábrica de los Borgo Panigale. El leridano, gran aficionado del Barcelona, llega al mejor equipo de la parrilla, donde está el dos veces campeón y el piloto que luchó con Jorge Martín por el título hasta la última carrera, mientras que él tendrá que adaptarse a la nueva moto, algo parecido a lo que le sucede a Mbappé.

El renacido Márquez llega al equipo de fábrica para pelear por el título de MotoGP contra Pecco Bagnaia. Este año las Ducati GP24 estaban un punto por encima del resto, y todo apunta a que este año que viene sucederá lo mismo con las GP25. Marc ha pasado por un proceso de adaptación a la Ducati en Gresini, pero este modelo supone un salto más grande, ya que pasa de la 23 a la 25 y todo tiene su proceso.

Lo mismo que sucede con Bagnaia y Márquez en Ducati pasa con Vinicius y Mbappé en el Real Madrid. El brasileño es el referente de los blancos, el que lleva varios años liderando al mejor equipo de Europa, mientras que el galo es uno de los mejores del mundo, pero acaba de llegar y todavía está atravesando por un proceso de adaptación.

El 93 se pasó por el podcast de El Cafelito que presenta Josep Pedrerol. El presentador le hizo el símil futbolístico señalando que Márquez es Mbappé recién llegado al Real Madrid, y Bagnaia es Vinicius: «Claro, puede ser. Vinicius es el que está ahí, es el referente. Luego Mbappé tendrá una adaptación. Pecco es el referente en el box de Ducati, ha ganado 11 carreras este año, se ha jugado el Mundial hasta la última carrera y ha sido dos veces campeón del mundo dentro de ese box».

Márquez repasa su llegada a Ducati

Márquez ha pasado por un calvario de lesiones desde 2019, llegando a plantearse la retirada: «Cuando de un día a otro vives la otra cara del deporte, la mala, pues te cambia sin tu buscarlo. Con la lesión entras en una espiral negativa y ahí sabes que puede pasar. Cuando vuelvas de una lesión y aún con molestias ves que no es normal ganar, que lo normal es estar segundo, tercero o peor, porque gana uno y pierden 20. Por eso la victoria ahora la disfruto mucho más que antes».

Pero si algo tiene el de Cervera es que nunca se rinde. Y así lo hizo. No bajó los brazos, siguió trabajando y pasó hasta cuatro veces por quirófano para recuperarse. Concretamente, volvió más fuerte este año en Gresini acabando tercero del Mundial y luchando con los de arriba de nuevo. «En el equipo de este año he encontrado el ambiente perfecto para renacer, para estar ahí sin presión, para divertirme. El Gresini es un equipo pasional, que era de Fausto y ahora lo lleva su mujer con gente de toda la vida y es un equipo satélite. Mezcla pasión con profesionalidad», señaló

Sobre la decisión de Gigi Dall’Igna de ficharle, Marc Márquez explicó que «en el deporte se vive del presente, tú eres y vales por lo que has hecho en tus últimas carreras, y justo estaba despuntando, adaptándome a la Ducati, cada vez iba mejor y él decidió por mi. Cuando me dijeron que yo era el elegido no pregunté por qué, yo solo dije ‘vale, ¿dónde firmo?’ y ya está, me lo dijo Gigi y yo reaccioné agradecido y voy a intentar que la decisión sea la correcta».

Márquez se desmarca de los ataques de Rossi

Pedrerol también le preguntó por los ataques constantes de Valentino Rossi hacia su persona. Marc Márquez se alejó de la polémica y tiró del tópico de dos no pelean si uno no quiere. Además, hizo un ránking de los cinco mejores pilotos de la historia y entre ellos incluyó al Doctor: «Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Valentino Rossi, Mick Doohan y Jorge Lorenzo. En estos cinco nombres yo no me pondré nunca».

Por último, el de Cervera también habló sobre Fernando Alonso y bromeó con que ambos viven una situación similar al señalar que a ambos «nos quedan dos cartuchos». «Es incombustible. Por talento es capaz de todo, pero está en un deporte que depende de la mecánica. A ver si Newey le hace un coche ganador», agregó sobre el piloto asturiano.