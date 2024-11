Marc Márquez: «Todo al rojo, es lo que queda»

Marc Márquez atendió a los medios presentes en el circuito de Montmaló para analizar sus primeras sensaciones en la Ducati de fábrica. El de Cervera lo apuesta todo al rojo esta temporada, «es lo que queda». No va más. No hay mejor moto que en la que va a estar esta temporada. El primer día ha sido bastante positivo, terminando cuarto, por detrás de Bagnaia, su compañero de equipo, en un día de test dominado por su hermano Álex.

Todo al rojo parece que funciona, le preguntaban al español nada más empezar: «Todo al rojo, es lo que queda. Hice una apuesta arriesgada hace un añito y algo y ahora acabar de rematar en el equipo de fábrica fue la mejor noticia y ha sido la idea un poquito del diseño. Pero aparte de eso, vamos a lo importante que ha sido las sensaciones con el equipo que han sido buenas. Me he sentido cómodo desde el principio. Es cierto que el hecho de no cambiar de fábrica de moto, el hecho de ya conocer muchos ingenieros, me ha hecho sentir muy cómodo dentro del garaje. Esa tranquilidad durante todo el día y, nada, volver un poquito ya también a trabajar como trabaja una fábrica, que es un planning muy estricto, muy establecido con las cosas a probar. Y ahí es donde el piloto está 100% disponible para la fábrica, para dar el mejor comentario oficial».

Sobre los primeros encuentros con Davide Tardozzi, Marc Márquez comentó lo siguiente: «Tardozzi va mucho a lo deportivo. Y en este caso ahora estamos trabajando más en lo técnico. Pero sí, son gente que los conoces de 10 años, que llevo más de 10 años en MotoGP, han sido rivales y ahora trabajar juntos. Al final no cambia, pero sí que ya tienes una relación personal con ellos que te lo hace todo mucho más fácil con la gente de los box. Muy cómodo la verdad. Todo muy preciso y probando esa moto GP25 el 90% de las salidas».

Si tener a Gigi Dall’Igna siempre allí da cierta seguridad, el de Cervera explicó: «La verdad es que durante este 2024 me he sentido muy respaldado por Ducati. La gran diferencia en o creo que lo que hacen muy bien es que tienen los comentarios de todos los pilotos. Estés en el box que estés pilotando una Ducati siempre intentan hablar personalmente con todos los pilotos y está claro que el hecho de estar en el box oficial, pues eso hace que estemos mucho más conectados con Gigi y todo el staff técnico, que son muchas personas. Y luego con el técnico, que es el que hablas directamente».

Le preguntaron que cómo de especial ha sido esta primera vez comparada con otras primeras veces en MotoGP, y Marc Márquez respondió que «la más heavy lógicamente es la primera vez con una MotoGP. Esa es la que más nervioso estás y no sabes por dónde cogerlo. La que más flan estaba fue el año pasado. Este año ha sido una primera vez, pero muy calmado. Enseguida, desde la primera salida me he encontrado cómodo. Cuando no cambias de marca de moto, te lo facilita todo y simplemente notas evolución. Y eso es lo que he notado».

Respecto a cuánto cambia la moto de la moto respecto a la GP23, si le da buen feeling y si se nota mucho, el leridano señaló: «Yo he cambiado de la de dos años, 23 a 25, directo la mayoría de las veces porque era la moto nueva. Y cuando hay una moto nueva, la primera vez en pista siempre requiere más tiempo para ponerlo todo a punto. Y es lo que hemos estado probando varias cosas en esa moto. He saltado alguna vez a la 24, pero sí es un poco diferente, los rear device, las sensaciones son diferentes. Más competitiva creo que sí, pero se tiene que ir viendo».

Conversación con Bagnaia

Marc Márquez habló sobre la relación con su compañero, Pecco Bagnaia: «El punto más importante de tener una relación estrecha con el compañero de equipo es ahora, es en la pretemporada, sobre todo en este test es el más importante porque ya lo que pruebas en Malasia más o menos es lo que vas a empezar la temporada. Hoy hemos estado hablando también entre Pecco y yo, qué comentarios teníamos. Primero hablamos cada uno con los ingenieros. Los ingenieros tienen un poco la información y luego comentamos entre nosotros y lo importante es que los comentarios han sido muy similares».

Salto al box oficial, esto es más serio: «Bueno, lógicamente es mucha más responsabilidad el hecho de que en un box de satélite tu empiezas un test y lo que haces es probar puesta a punto que siempre estás a tiempo a volver. Aquí hoy hemos probado ya conceptos de moto, un motor nuevo, el chasis que tienes que ser muy preciso en los comentarios, estar muy concentrado porque el comentario adecuado o erróneo puede afectar. Bueno, puede no, afecta directamente a la evolución de la moto. Entonces es todo mucho más preciso. Y ya te digo, es un test que el piloto está a disposición de los ingenieros. No es un test para trabajar el pilotaje».

Sobre las sensaciones con el nuevo equipo y con la nueva GP25, explicó: «La sensación con mi nuevo equipo han sido muy buenas. Me sentí muy cómodo. El hecho de no cambiar de fábrica y conocer a los ingenieros, a bastante gente, me ha hecho estar muy cómoda. La moto simplemente era una evolución. También me he sentido muy cómoda desde el principio y eso me ha hecho trabajar durante todo el día muy relajada, dando los comentarios precisos para intentar encarar la evolución de la mejor manera. Y fue un paso más el año que viene».

En cuanto a cómo se siente y qué feeling tiene, comentó: «Bueno, evidentemente el hecho de estar en un equipo de fábrica hay más presión, hay más responsabilidad y estás, entre comillas, obligado a luchar por las posiciones de delante y más cuando entras al equipo que ha conseguido mejores resultados estos últimos años. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Ahora también irá bien descansar este invierno, desconectar un poquito, pero a lo que refiere comodidad, cómo me encuentro, la confianza es alta e intentaremos mantenerla de la misma manera de aquí a que empiece el año».

Peineta a su hermano

Sobre la peineta que le dedicó a su hermano, Marc Márquez comentó: «No es que sabía… Entraba por el box y vi de reojo, ya los miraba, porque ya hubo la coña de que el martes estaremos delante de ti y de hecho Alex ha sido el más rápido y el fin de semana iba muy rápido. He entrado por el box y digo estarán allí y de hecho estaban ahí haciendo gestos de atrás, venga, estás atrás y me ha salido la peineta de dentro, pero con cariño.

Sobre el hecho de que con Rigamonti ha tenido tres técnicos en tres años, dijo: «Con Rigamonti, nuevo técnico. Es un técnico nuevo donde nos tendremos que adaptar, primero yo a él y después él también me irá conociendo a mí. El método de trabajo de él creo que es bueno. Me he sentido cómodo en el primer día. Todo muy organizado. Un técnico con experiencia en la fábrica, con confianza, está muy conectado con los ingenieros de Ducati. Sí, no es lo ideal cambiar de técnico cada año, pero cuando el técnico es bueno te adaptas rápido, como me adapté rápido el año pasado con Frankie e intentaré adaptarme de la mejor manera también al método del equipo Ducati oficial».