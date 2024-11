El jefe de Ducati sobre la decisión de no fichar a Martín: «No hay arrepentimiento»

Gigi Dall’Igna atendió a los medios de comunicación en el circuito de Barcelona-Cataluña antes de que arrancara el test de pretemporada, y de que Marc Márquez se subiera a la moto roja. El Director General de Ducati Corse analizó cuáles son las sensaciones de los de Borgo Panigale con el título de Jorge Martín y desveló cuál sería el plan de trabajo para el piloto de Cervera.

«Tengo que ser honesto, y lo que ha hecho Marc Márquez con la GP23 no es difícil de explicar, es inexplicable», aseguró Dall’Igna entre risas al ser preguntado por el rendimiento del español con una moto inferior. Sobre lo qué espera de Marc en los tests, comentó: «Llevamos un año trabajando con Marc, nos conocemos y no espero tener grandes problemas en los tests».

Preguntado por la sensación que tenían tras el título de Martín comparada con los dos últimos de Pecco Bagnaia, el jefe de Ducati dijo: «Seguramente, fue diferente que cuando gana Pecco, más que nada porque ganó un piloto que iba a tomar un camino diferente al día siguiente. Así que digamos que el sentimiento de diversidad iba dictando principalmente por ello».

Dall’Igna, uno de los máximos responsables de Ducati, mantiene que no se arrepiente de la decisión de elegir a Márquez en vez de a Martín: «Cuando hicimos la elección, evidentemente pensamos en la posibilidad de que Martín pudiera ser campeón del mundo al final del año, y sabíamos que era un campeón de todos modos. Era un piloto que podía demostrar que era el número uno. Pero debo decir que arrepentimiento no hay ninguno».

«Eran situaciones que ya teníamos en consideración y simplemente tuvimos que aceptarlo. Como siempre he dicho, mi objetivo era mantener a los tres pilotos, incluyendo Martín. Simplemente, cuando vimos que el sistema no permitía mantener a los tres tuve que tomar una decisión, que fue la que tomamos y de la que sigo convencido», explicó. «Me refiero a sistema en el sentido de que todo el mundo quería que perdiéramos un equipo. El sistema desde ese punto de vista y todas las limitaciones que se habían puesto encima de la mesa, no por Ducati», añadió.

Gigi tenía claro que el sentimiento no era de tristeza porque un piloto oficial hubiera perdido el título: «¿Cómo se puede estar triste después de una temporada como esta? Si uno está triste, creo que debería estar encerrado. Quiero decir, creo que hay un montón de gente que tiene más preocupaciones que el personal de Ducati dentro de este paddock».

«Ha sido una temporada extraordinaria. Y de todas formas, el equipo rojo es el que se ha jugado hasta el final los últimos cuatro mundiales y ha ganado dos de ellos. La constancia está ahí. La victoria es importante para la gente, es importante para mí, es importante para Pecco, es importante para la gente que rodea a Pecco… Pero para las marcas, incluso para nuestros patrocinadores, creo que lo más importante de todo es seguir siendo competitivos y protagonistas a lo largo del tiempo. Y creo que lo estamos haciendo bien», agregó el jefe de Ducati sobre la pelea entre Martín y Bagnaia.

Sin un gran cambio de la GP24 a la GP25

La GP24 dio un gran paso adelante respecto a la GP23 y así lo explicó Dall’Igna: «Ya lo dije en la presentación que, sobre el papel, los números hablaban de un importante paso adelante y ya dije a principio de año que arriesgaríamos algo más, porque esperaba que los demás constructores, sobre todo los que tienen concesiones, tuvieran la oportunidad de dar pasos adelante importantes durante el año. Esto nos había obligado a arriesgar algo más al principio y esto ha quedado plasmado durante la temporada». El jefe de Ducati no cree que el cambio de la GP25 respecto a la GP24 sea tan notable: «A día de hoy me espero un paso adelante un poco más pequeño, honestamente».

Sobre los errores que han marcado la temporada de Bagnaia, señaló: «Lo que yo creo es que lo más difícil de encontrar para un piloto es la velocidad. Y Pecco ha demostrado que tiene velocidad porque ha ganado 11 Grandes Premios. Es cierto que ha cometido algunos errores durante la temporada, pero, en mi opinión, son cosas que se pueden corregir con un poco de razonamiento. Así que creo que Pecco puede afrontar el 2025 con tranquilidad».

Mensaje a los que dudaban que dejaran ganar a Martín

Gigi Dall’Igna también mandó un mensaje a aquellos que dudaban de que Ducati dejase ganar a Martín por irse a Aprilia: «Esto debería ser la normalidad. El motociclismo es un deporte y tenemos que ser deportivos. Tenemos que dar a todos nuestros pilotos las oportunidades de ganar y eso es lo que hemos hecho. Siempre le hemos dicho esto a nuestros pilotos y nuestros equipos, y lo hemos mantenido».

Respecto al plan de trabajo de Márquez para este martes, el gurú de MotoGP explicó: «Tenemos un borrador de plan de trabajo que, obviamente, podría cambiar, porque dependerá de lo que suceda cuando Marc salga. Lo que tendrá en el box será su moto de este año, la GP23 y la GP25. O mejor dicho, el embrión de la GP25, porque evidentemente todavía es una moto que podría tener desarrollos diferentes a la que utilizará Marc y Pecco durante la temporada. Creo que Marc encontrará el clima Ducati, el mismo clima que han encontrado dentro de este box todos los pilotos que han venido durante los últimos años».

A priori no está previsto que el de Cervera pruebe la GP24: «El plan a día de hoy no lo contempla. Podría ser, pero dependerá de lo que suceda mañana, si tomaremos decisiones diferentes». Sobre las actualizaciones que han recibido las GP23 durante la temporada, comentó: «Ha habido alguna actualización, pero tengo que decir que menor para todos. Como siempre. Damos a todos los pilotos exactamente el mismo material. Y si no podemos dárselo, debe haber una razón muy particular. Si un piloto de Ducati que está luchando solo contra otro piloto de otro fabricante, está claro que en ese caso favoreceríamos a nuestro piloto. Por lo demás, los desarrollos de la moto siempre se llevarán a cabo por igual».

La deportividad entre Pecco y Martín

Pecco Bagnaia y Jorge Martín han competido con deportividad. Sobre esto, Dall’Igna dijo: «Un campeón también tiene que saber perder y Pecco ya ha demostrado sobradamente que es un campeón. En la vida a veces se gana y a veces se pierde. Lo importante, repito, es haber sido protagonistas. Y un piloto que gana 11 carreras es claramente protagonista en este campeonato. Ha hecho cosas maravillosas, que creo que han entusiasmado a todos nuestros aficionados».

Por último, sobre los aspectos que le hicieron decantarse por Márquez para el equipo oficial en el lugar de Martinator, campeón del mundo de MotoGP, Dall’Igna no quiso volver a explicarlo: «Me parece que ya hemos analizado esta pregunta en el pasado y diría que no tiene sentido seguir contestándola».