Marc Márquez pasa de las críticas de Valentino Rossi: «Soy un piloto en activo…»

Marc Márquez no ha dudado en responder a Valentino Rossi a su llegada a Misano. El piloto de Cervera sabía que le iba a tocar contestar a las declaraciones del de Tavuilla en el podcast de Andrea Migno, donde dijo, entre otras cosas, que «nunca nadie ha sido tan sucio como él». Pero el ocho veces campeón del mundo pasa del Doctor. El de Gresini aseguró que «no me interesan ni me afectan esas guerras» y se centra en lo que pase en la pista.

«Lógicamente, lo he escuchado y, aparte, vi el vídeo. Bien, pero, ahora mismo, tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza para estar atento, o prestarle atención a esas palabras», comenzó diciendo Marc Márquez sobre las palabras de Rossi sobre él en las que le ataca como nunca antes lo había hecho.

Sin embargo, Márquez hace caso omiso a las declaraciones de Valentino Rossi y no le presta atención a esas palabras: «Yo tengo la faena ahora en pista, soy un piloto en activo, así que no me interesan ni me afectan esas guerras. Ya he pasado por todo, así que sé, perfectamente, dónde tiene que estar mi cabeza y que nadie, ya no pasó en el pasado y no pasará en el presente, el que nadie me despiste», explicó al ser preguntado por la batalla psicológica.

El leridano prefiere centrarse en lo que pasa en la pista y no en lo que dice Rossi de él. Este fin de semana, el 93 afronta el GP de Emilia Romaña en Misano, el lugar donde consiguió la victoria en la última carrera disputada hasta la fecha en MotoGP. De hecho, el propio piloto bromeó en DAZN con que lleva dos semanas sin ganar.

«14 días sin ganar se hacen largos. No, en serio, dos victorias seguidas te dan confianza. El ánimo ya lo tenía, pero te dan la confianza y la tranquilidad en lo que estás haciendo, porque eso quiere decir que todo va bien. Es verdad que empezamos un fin de semana nuevo, pero con la experiencia del pasado. Habrá que interpretar las condiciones de pista, que con más frío y algo de lluvia en alguna sesión, serán diferentes», comentó Marc.

Ya en la rueda de prensa, Márquez habló también sobre el test que hicieron tras la primera carrera en Misano: «El test nuestro fue basado en reprobar cosas que habíamos probado durante grandes premios, que no habían funcionado, simplemente para descartar. Acabé el test con la misma moto con la que corrí el domingo, porque es con la que me encontré mejor. Pero lo tenemos ahí en el cajón, por si salen algunos problemas, ya soluciones preparadas, pero, de momento, me estoy encontrando cómodo y con lo que tenemos podemos ser competitivos, así que concentrados en nuestro box».

Para volver a ganar será clave mejorar en Q2 y no repetir el error del anterior Gran Premio, ya que eso le hizo salir muy atrás. «Uno de los objetivos principales será entender la pista. Es la misma, pero más fría. El domingo fue muy bueno, sobre todo, la segunda parte, que me dio más confianza. Intentaremos seguir igual».

Aspirante al título

Respecto a sus opciones de aspirar al trono de MotoGP, el ilerdense reconoció que «sin duda, estamos pilotando mejor que en las carreras anteriores. Sobre todo, desde Austria, donde dimos un paso. No es suficiente. Lo importante es que todos mis objetivos del año ya los he cumplido, así que lo que llegue lo cogeré. Intentaré seguir preparando 2025».

En cuanto al hecho de correr otra vez en el mismo circuito, el ocho veces campeón del mundo reconoció que esto es una ventaja: «Todo está hecho y eso es una ventaja. Te centras en tu estilo de pilotaje. Lo peor es que un pequeño error se puede convertir en un gran error, porque todo está más apretado».

Sobre la puesta a punto con la Ducati y las sensaciones, Márquez afirmó que «la perfección no existe y depende de si lo comparas con algunos pilotos. Estoy contento con mi evolución. Veo puntos donde mejorar, pero empiezo a sentir lo que necesito en cada situación, que es algo que me faltaba, tanto a mí como a los técnicos».

Por último, Marc le dio las gracias a Pecco por intentar frenar los pitos hacia su persona en el podio de la última carrera desde un sector de la afición italiana: «Es algo que ha estado ahí, pero el deporte, los fans siguen a un piloto u otro, pero la forma de entender de un piloto debería ser que si sigues a un piloto no debería importarle lo que hace otro. Debo darle las gracias a Pecco. Lo vi luego en un vídeo. Es algo que pueden frenar los pilotos, no los periodistas. Por eso estuve algo más refrenado en el podio».