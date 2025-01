Comienza la nueva era: Marc Márquez ya viste de rojo Ducati para volver a ganar el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ya viste de rojo Ducati. Los de Borgo Panigale han desvelado este lunes, en Madonna di Campiglio, los colores de la nueva moto con la que competirán Marc y Pecco. Como era de esperar, se mantiene el tradicional rojo Ducati como color predominante de la nueva Desmosedici GP25. Son los principales favoritos a todo, el rival a batir en un año en el que contarán con el mejor equipo de su historia. El español y el italiano pelearán por devolver el número uno a Ducati.

La presentación comenzó con un vídeo de Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Tras el mismo, arrancó el acto y subieron al escenario algunos de los directivos de la marca. Entre ellos destacan Claudio Domenicali, CEO de Ducati Corse, y Gigi Dall’Igna, director general de Ducati. El ingeniero italiano se mostró muy feliz por los resultados obtenidos en 2024 y aseguró que en 2025 «tenemos a los dos mejores pilotos de la parrilla en nuestro box».

«Pecco es un piloto fantástico que escogimos al principio del año pasado sin pensarlo porque es quien nos ha vuelto a traer el campeonato después de tanto tiempo. En los últimos cuatro años ha sido protagonista y nunca ha sido objeto de debate», comenzó diciendo sobre el piloto que ha devuelto a Ducati a lo más alto, antes de deshacerse en elogios hacia el de Cervera, «uno de los mejores pilotos de la historia».

«Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia. Tuvo una desgracia que luego vivió con nosotros el año pasado, y pase lo que pase ya es una gran historia que contar», comentó el gurú de MotoGP, el hombre que ha convertido esta moto en la mejor de la parrilla con mucha diferencia respecto al resto.

Todo al rojo

Por su parte, el 93 también se mostró feliz por su nueva apuesta, todo al rojo: «Yo ya lo he dicho, ‘todo al rojo’. Es muy emocionante, tengo mucha experiencia en MotoGP, pero llegar al equipo de referencia me hace tener mariposas en el estómago. He luchado mucho contra Ducati, pero el año pasado y este me ha devuelto la sonrisa. Como dije, apostamos todo al rojo. Estoy ilusionado para la nueva campaña al llegar al mejor equipo».

Ducati le ha devuelto la sonrisa al leridano y ahora tiene la oportunidad de volver a luchar por el título de MotoGP, seis años después de su último campeonato: «Es el equipo que ha ganado durante los últimos cuatro años. Son el equipo de referencia y tienen una moto muy fuerte. Queremos ganar todos los títulos y para ello debemos trabajar como equipo. Si no gano yo, que lo haga Pecco. Tenemos que hacer una temporada bonita y llevarnos los mayores puntos posibles. Con eso, a final de año veremos qué es lo que ocurre con los puntos que tenemos».