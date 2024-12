La hora de la verdad: el renacido Marc Márquez va a la caza de Rossi tras resurgir en 2024

Marc Márquez va a por todas en 2025 tras un 2024 en el que ha resurgido de sus cenizas como el Ave Fénix para reencontrarse con su mejor versión. El ocho veces campeón del mundo contará con las mejores armas posibles para dar alcance a Valentino Rossi en la clasificación histórica de MotoGP con nueve títulos mundiales. Una grave lesión en Jerez 2020 le impidió igualar los siete títulos de MotoGP del Doctor, pero cinco años después vuelve más fuerte que nunca.

El 93 ha renacido esta temporada después de cuatro años para olvidar en el Repsol Honda marcados por la lesión en el hombro. Atrás quedan las cuatro operaciones en el hombro, infinidad de caídas y el sufrimiento para intentar meterse en la Q2 o sacar buenos puntos en carrera. Todo eso se quedó en el pasado cuando decidió dejar el equipo de su vida y marcharse al Gresini Racing en busca de reencontrarse. Y vaya si se lo ha hecho.

En el equipo de Nadia Padovani, con una moto satélite, inferior a las de Bastianini, Martín o Bagnaia, Marc Márquez ha logrado competir casi de igual a igual contra todos ellos sin tener las mismas armas. Era como un David contra Goliat. Por momentos dio la sensación de que podía luchar por el título, pero rápidamente se vio que no, que Jorge y Pecco tenían algo más. Aun así, el de Gresini logró volver a hacer poles y ganar carreras para terminar tercero del campeonato del mundo de MotoGP, por delante de La Bestia y detrás de Martín y Bagnaia.

Esto ha hecho que le apoden como ‘El renacido’. No es para menos, porque este 2024 el de Cervera ha dejado claro que todavía tiene cuerda para rato. El mejor Márquez está de vuelta y el año que viene irá a por más. Su ambición y esas ganas de ser mejor cada día le hacen querer más, ir a por su noveno título mundial. Para ello, el año que viene volverá a tener la mejor moto de la parrilla.

Todo al rojo

Marc Márquez lo apuesta todo al rojo en 2025. «Es lo que queda», dijo tras el test de Barcelona. Y tiene toda la razón, porque el año que viene correrá para el equipo campeón y contará con una Ducati oficial. Tras ver su rendimiento en Gresini, Gigi Dall’Igna no se lo pensó dos veces y se decantó por el ex de Honda antes que por el actual campeón del mundo como compañero de Bagnaia el año que viene.

Uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, si no el mejor, regresa a un equipo oficial y contará con las mismas armas que Pecco para luchar por el noveno. La historia se repite, solo que esta vez la batalla de Márquez no será contra Valentino Rossi, sino contra su pupilo aventajado. Los tiempos han cambiado, el Doctor ya no está, pero Bagnaia se ha convertido en el rival a batir en los últimos años.

Este 2024, Jorge Martín ha logrado vencerle siendo muy sólido en pista. Pero el alumno de la VR46 Riders Academy lleva dos títulos mundiales y un subcampeonato (2021), y es el referente de Ducati. Eso sí, en el 2025 se acabaron las excusas. El mejor piloto tendrá la mejor moto, por tanto, el título vuelve a ser el principal objetivo desde el principio. De hecho, las apuestas ya le sitúan como el gran favorito.