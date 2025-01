Marc Márquez va con perfil bajo: «El objetivo es estar en el top-3»

Marc Márquez se presentó con el equipo oficial de Ducati con una sonrisa de oreja a oreja. La felicidad que siente al vestir de rojo se reflejaba en su rostro. Por fin, el 93 volverá a tener la oportunidad de luchar por un nuevo título mundial, como en su etapa en Honda hasta que sufrió la lesión. «Ojalá me vaya como en Honda», dijo el leridano en Madonna di Campiglio. El ocho veces campeón del mundo fue con perfil bajo a la hora de hablar de sus objetivos, aunque aseguró que «el objetivo es estar en el top-3 de manera constante».

Sobre lo que supone ser piloto de fábrica, Márquez explicó que «es la primera vez que llego a un equipo de fábrica como Ducati. No hay número uno o dos. Tengo ganas de entender qué hacen dentro del garaje, cómo hacen para ser tan dominantes. Intentaré aprender. El objetivo del equipo es ganar. El de Pecco y el mío. Hay que ver qué hacen para haber ganado tantos años».

El español reconoció que se benefició mucho de tener a Dani Pedrosa como compañero al llegar a MotoGP: «Para mí, fue Dani Pedrosa. Fue un maestro. Fue increíble al llegar a MotoGP. Aprendí mucho. Ahora llegó a un box, aunque es distinto, el compañero tiene dos títulos, conoce la Ducati, sabe arreglar cada problema. Vimos en muchos grandes premios como el viernes iba atrás y subía. Intentaré aprender de él».

Sobre el hecho de ir al equipo rojo, el de Cervera explica que «no era para ganar o no. Era para ver si seguía con mi carrera o no. Ver si era yo o qué podía hacer con la mejor moto de la parrilla. La busqué. También con el Gresini. Ahí buscaba otro ambiente. Hice algo bien porque me eligieron a mí. Intentaré usar mi experiencia para mejorar y lograr resultados».

Sobre cómo ganar a un Pecco Bagnaia, que conoce la Ducati a la perfección, comentó lo siguiente: «Mi compañero acabó segundo en 2024, es muy fuerte. Estará delante, especialmente al principio. Sí, cometió errores, pero hay que arriesgar para ganar 11 carreras. Es un equilibrio. Hay que ver cómo alcanzar mi máximo nivel. Estar en el top-3 en el Mundial será el principal objetivo. Si luchamos por el título, mejor».

Rivales por el título

Marc Márquez cree que Ducati no será el único candidato al título, a pesar de ser los grandes favoritos: «Es peligroso pensar: ‘No, ganará una Ducati’. Yamaha puede traer una nueva moto y con un súper piloto como Quartararo estar ahí. Como Aprilia. Lo que aprendí es que hay que estar atentos a todos». Sobre lo que le da la experiencia, afirmó: «Es lo mismo, debes ser rápido. Si lo eres, todo es más fácil. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Con experiencia puedes hacer cosas diferentes, pero también ver lo que hacen los jóvenes».

El leridano confirmó que ha llegado a un nuevo acuerdo con Estrella Galicia, pero no con Red Bull, que desaparece como patrocinador esta temporada

«Como dije, no tendría un nuevo partner (socio) en el casco y sí uno que lleva conmigo desde 2011. Estoy muy contento con ellos y tuvimos un nuevo acuerdo con Estrella Galicia».

En cuanto a la adaptación a la Ducati, Márquez señaló: «Fueron 10 años con Honda. Los ingenieros están al máximo nivel y la diferencia está en la comunicación y en Ducati lo hacen muy bien. En Ducati están siempre en contacto todos. Si el rendimiento en pista es bueno, todo fluye». Sobre la posibilidad de ser el campeón más viejo, dijo: «Prefiero ser el más joven. Más que el más viejo, es tras la lesión. El año pasado, probé que no hay que rendirse, que se puede volver. Seguiré igual. Gané mucho en el pasado; en el futuro, veremos. Lo que llegue será un regalo».

A la pregunta de qué diferencias hay entre este Marc y el Marc joven, explicó que «la experiencia. Llega en los momentos duros, no cuando ganas, que todo es fácil. Con los malos momentos te das más cuenta de lo que es ganar». Sobre la teconología, el ilerdense bromeó: «Pregunté a la IA cómo se gana un Mundial. Es broma. Es una gran ayuda para los humanos, pero los humanos toman las decisiones. Siempre está en tu mano».

La respuesta de la IA sobre cómo ganar fue: «Ganar carreras. Ser rápido, ser el más listo, ganar carreras, no caerte. Aparte, fuera bromas, sabemos lo que se tiene que hacer para ser campeones, pero todo depende de la velocidad, cuando tú tienes velocidad, puedes dar un paso más, se dice, Pecco ha recalcado mucho los errores del año pasado, pero es que sin arriesgar, no hubiera ganado 11 carreras, entonces es siempre el balance este. Es posible, pero es muy difícil ganar 11 carreras y luego, las otras, terminar segundo, muy difícil. Lo hice en 2019, no sé cómo, pero es muy difícil, porque siempre es el balance este de riesgo conservador, pero si conservas, pierdes».

«Estar en un equipo de fábrica te da más facilidades. El año pasado estaba en un gran equipo, pero tiene lo que tiene. En el oficial, tenemos más gente, más reuniones. Hay que usarlo para mejorar tu estilo. Ya trabajé algunos detalles y lo haré más en Sepang», explicó el siete veces campeón de MotoGP sobre adaptar la moto a su estilo.

Márquez, obligado a luchar por el título

Marc asegura que la ilusión de 2025 y la de 2013 son distintas: «Es muy diferente, más que nada porque en 2013 no era realista o no era consciente de dónde estaba y ahora con 32 años ya en un mes eres realista o eres consciente de lo que es MotoGP, de lo que es estar en un equipo ‘factory’, de lo que es estar en el equipo referente del momento. Lo notas mucho más, pero evidentemente en 2013 estaba flipando por todas partes, era todo un regalo. Ahora sigo teniendo las mariposas en el estómago, pero muy realista de lo que comporta».

En cuanto a las obligaciones que conlleva el vestir de rojo, contó lo siguiente: «Comporta luchar por un título, al final es cuando tú y cuando la fábrica referente del momento apuesta por ti, es que tienes esta presión, intentar luchar por un título». Sobre el objetivo de ser top-3 señaló que es «porque si estás de los tres primeros significa que has luchado por el título, pero tenemos, evidentemente, que estar en este equipo hay esa presión que luego hay que gestionarla y, lógicamente, llevar los máximos puntos posibles a casa».

En cuanto a si ya se ha respondido a todas las reguntas, Marc Márquez dijo que «no, el año pasado me quedé satisfecho de todo el año, sobre todo de cómo evolucioné durante el año, de cómo me sentí, de poco a poco ser más competitivo, de, poco a poco, devolver esa autoconfianza que es necesaria luego a la hora de tomar decisiones y la fui reencontrando. Para mí, di el paso perfecto porque encontré una atmósfera en el equipo que era perfecta para el momento que llegaba. Ahora, cambiamos a un equipo donde todo es mucho más ‘factory’, todo tiene mucha más responsabilidad, hay unos ingenieros detrás, hay más facilidades, pero también hay más opciones de liarte porque es así en un equipo de fábrica, pero lo tienen todo muy bien coordinado, todo muy bien organizado y el equipo está, la moto está, ahora en tus manos estará la última respuesta».

«El ambiente se consigue, al final son humanos y al primer test me encontré muy bien. Lógicamente, como siempre se dice las comparaciones son odiosas, y no se tiene que comparar una relación de 10 años con una persona que con una de medio año, es imposible, es inviable. Yo con mis amigos de Honda he hecho una cena este invierno y no hemos hablado de motos, simplemente fuimos a cenar y ya está y no pasa nada porque son amigos, es una relación desde Moto2, no MotoGP. En Gresini, hicimos una relación muy estrecha ya sólo en un año y aquí he estado ya en contacto durante todo el invierno con mi nuevo técnico, Marco Rigamonti, todo el equipo poco a poco nos iremos rodando, he traído una de mis personas de confianza porque necesitas uno de confianza dentro para sentirte también más cómodo y hacer esa transición más fácil, pero bueno, hablamos el mismo idioma, que esto es importante», añadió.

«Físicamente estoy bien»

En cuanto al estado físico, el nuevo piloto de Ducati Lenovo señaló que «físicamente estoy bien, me encuentro en forma, lógicamente no es bueno tampoco comparar cómo estaba con 20 años y cómo estoy ahora. Ahora, pues estoy después de todo lo que he pasado muy bien, estoy en forma, el año pasado conseguí olvidarme en ciertas carreras de qué había pasado en el pasado, tengo que trabajar más, pero como pasa en la vida, con más años tienes que trabajar más. Ahora con todo lo que ha pasado hay que trabajar más, hay más fisioterapia, hay sesiones de gimnasio más específicas, no tanto de volumen, y esto te lo llevan unos profesionales que tienes que confiar en ellos y tú si rindes al máximo nivel es lo importante».

Marc también habló sobre la armonía en el box: «Ojalá me vaya como en Honda, pero difícil. En Honda llegamos y ganamos, pero llegas con 20 años, es lo que he dicho, con 20 años tú cuando llegas a MotoGP y llegas al equipo Repsol Honda, que históricamente es el que ha ganado más en la categoría, no tenías ese punto de conciencia de dónde estaba, de lo que se venía, no. Una vez pasado esto, entonces eso yo creo que es lo que me ayudó también a no sentir nada, no sentir ni presión, ni qué necesitaba hacer, tomaba las decisiones de puro instinto. Ahora pues con más experiencia, sé dónde llego, sé el box al que llego, llego al box referente, donde hay un piloto consagrado dentro del box, no hay número uno, dos, dos, uno, sino que hay un piloto con más experiencia dentro del garaje, que ha aportado mucho a Ducati y es lógico que la primera palabra la tenga él, pero, al final, Ducati y todos los esponsors valoran por igual, o eso me han transmitido, que gane uno u otro, y eso será la intención de Ducati y la intención de los pilotos, si no gana uno, que gane el otro».

Por último habló de la posibilidad de que gane una Ducati satélite: «No, porque, y se mostró el año pasado, Gigi Dall’Igna es muy honesto en eso, y el año pasado se hablaba de que no dejarían ganar a Martín porque se iba, tuvo las mismas armas que Pecco hasta el último momento, y esto es lo bueno y lo que me gusta de Gigi Dall’Igna, que es muy honesto, yo creo que también es la clave del éxito que ha tenido en todos sus proyectos, porque es honesto con los pilotos, es honesto con el equipo, y si te dice tendrás esto, tendrás esto. A mí me dijo a principio de temporada, el año pasado, tendrás esto, y cuando firmé con el equipo oficial, dije: ‘Ahora caerá algún regalito’. Y no cayó ningún regalito, o sea, tenía eso y ya está y me dijo, y se lo pedí el regalito, pero no había y lo entendí, y dije, pues tienes razón, a mí me dijo unas palabras que va con ellas hasta final de año».