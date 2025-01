No va más: Marc Márquez va con todo al rojo

Se acabaron las pruebas. Llegó la hora de la verdad. Este lunes arranca la nueva era de Marc Márquez con Ducati. Los de Borgo Panigale presentan este lunes a las 11:00 horas la nueva montura que llevarán el ocho veces campeón del mundo y su compañero, Pecco Bagnaia, este año. El Ducati Lenovo Team es el gran favorito al título y más aún con la incorporación del 93 a sus filas.

El de Cervera lo ha apostado todo al rojo esta temporada para volver a ganar un título. Se fue de Honda con el objetivo de recuperar la sonrisa encima de la moto y volver a pelear por todo. En Gresini recuperó la confianza y volvió a saborear la victoria. De hecho, Marc se convirtió por momentos en el tercero en discordia en la pelea por el título, pero al final Martín y Bagnaia estaban un punto por encima y se descolgó de esa lucha.

Ese rendimiento dejó boquiabiertos a los mandamases de Ducati. Bueno, sus primeras vueltas en el test de Valencia con la Desmosedici GP23 ya sorprendió a todos. En pocos giros consiguió marcar el mejor tiempo de la prueba. Hasta Davide Tardozzi alucinaba con él. Fue por eso por lo que el seis veces campeón de MotoGP le ganó la partida a Jorge Martín por el asiento en la moto roja.

Finalmente, Martinator se llevó el título y Marc Márquez acabó tercero del Mundial. Ya en el test de Barcelona, el leridano reconoció que «todo al rojo es lo que queda». Ese es su lema para este año, «todo al rojo». Para eso se fue de Honda, para luchar por tener esta oportunidad y lo ha conseguido. Esta temporada competirá con la mejor moto de la parrilla y por ello es el gran favorito al título. Bagnaia apunta a ser su gran rival en esta batalla, pero tampoco hay que descartar a Martín con la Aprilia.

Arranca la nueva era

Este lunes es un nuevo comienzo. Llegó la hora de ver si Márquez está listo para luchar por el título, aunque esa pregunta tiene una respuesta bastante obvia como ya demostró el curso pasado. Este año ha dado un paso más para conseguir su noveno campeonato, el séptimo de MotoGP, e igualar así a Valentino Rossi. Lo que está claro es que si esta apuesta no le sale bien ya no hay más opciones. Ahora ya no hay vuelta atrás. Las apuestas ya están cerradas y todo depende de él.

Márquez lo tiene en sus manos volver a ser campeón del mundo, tiene las mejores armas y está en el mejor equipo para lograrlo. No será fácil, porque tendrá un compañero que es bicampeón de MotoGP y conoce a la perfección la Ducati. Pero si algo ha demostrado el 93 es que es un gran campeón y se adapta a las mil maravillas a las diferentes condiciones. El ilerdense está ilusionado y va con todo al rojo para volver a ser campeón del mundo.