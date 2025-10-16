Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el GP de Australia del Mundial de MotoGP 2025 Este GP de Australia del Mundial de MotoGP 2025 se celebrará en el Circuito de Phillip Island Marc Márquez se proclamo hace ya varias semanas como campeón del Mundial de MotoGP 2025

El fin de semana se presenta de la mejor manera con este GP de Australia del Mundial de MotoGP 2025 donde los pilotos tratarán de darlo todo en el Circuito de Phillip Island ahora que el campeonato está llegando a su fin. Todavía queda mucho por decidir y cualquier detalle puede ser decisivo para ver quiénes acaban en el podio junto a Marc Márquez. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en suelo australiano.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Australia: todos los horarios por días

Viernes 17 de octubre

El viernes 17 de octubre comenzará un apasionante fin de semana en el que se celebra el GP de Australia del Mundial de MotoGP 2025. El Circuito de Phillip Island recibirá a los mejores pilotos del planeta y allí todos esperan en esta primera jornada familiarizarse con el circuito con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas. Los amantes de este deporte en España tendrán que trasnochar o madrugar.

FP1 Moto 3 – 00:00 – 00:35 horas.

FP1 Moto 2 – 00:50 – 1:30 horas.

FP1 MotoGP – 1:45 – 2:30 horas.

Moto3 Practice – 4:15 – 4:50 horas.

Moto2 Practice – 5:05 – 5:45 horas.

MotoGP Practice – 6:00 – 7:00 horas.

Sábado 18 de octubre

El sábado 18 de octubre llega como uno de los días más importantes en este GP de Australia que corresponde a la decimonovena jornada del Mundial de MotoGP 2025. Primero se celebrarán las últimas sesiones de entrenamientos libres y posteriormente el Circuito de Phillip Island acogerá las clasificaciones y la apasionante carrera al sprint.

FP2 Moto3 – 23:40 – 0:10 horas. (Madrugada del viernes al sábado)

FP2 Moto2 – 00:25 – 00:55 horas.

FP2 MotoGP – 1:10 – 1:40 horas.

Q1 MotoGP – 1:50 – 2:05 horas – Q2 MotoGP – 2:15 – 2:30 horas.

Q1 Moto3 – 3:45 – 4:00 horas – Q2 Moto3 – 4:10 – 4:25 horas.

Q1 Moto2 – 4:40 – 4:55 horas – Q2 Moto2 – 5:05 – 5:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Australia – 6:00 – 6:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 19 de octubre

Todo terminará el domingo 19 de octubre en este vibrante y frenético GP de Australia con las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2025. Hay que recordar que Marc Márquez ya es el campeón de la categoría reina. La carrera principal arrancará en el Circuito de Phillip Island a las 5:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos van a tener que dar 27 vueltas al trazado australiano.

Carrera de Moto3 – 2:00 horas. 21 vueltas.

Carrera de Moto2 – 3:15 horas. 23 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Australia – 5:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Australia de MotoGP 2025 online en vivo gratis

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda durante el Mundial de MotoGP 2025 fue Dazn. Esto significa que todos los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones, carrera al sprint y el GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Hay que recordar que es un canal de pago y para poder ver todo lo que suceda en el Circuito de Phillip Island habrá que tener activa la suscripción, por lo que no se podrá ver gratis.

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores de Marc Márquez y del resto de pilotos españoles que participan en el Mundial de MotoGP 2025 deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el GP de Australia mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, y la página web de este medio estará a disposición de sus clientes para ver en un ordenador todo lo que ocurra en el Circuito de Phillip Island.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda este fin de semana en el GP de Australia del Mundial de MotoGP 2025. Cuando acaben las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito de Phillip Island, donde estaremos prestando especial atención a todos los pilotos españoles que participan.

Dónde escuchar por radio el GP de Australia

Todos los seguidores del Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este GP de Australia que se corre en el Circuito de Phillip Island deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el trazado australiano para contar todo lo que suceda minuto a minuto a lo largo del fin de semana.

Circuito del GP de Australia de MotoGP

El Circuito de Phillip Island, situado en la isla del mismo nombre, será el escenario donde se disputará este apasionante GP de Australia que corresponde a la decimonovena jornada del Mundial de MotoGP 2025. Se trata de uno de los trazados con más magia de todo el calendario y cuenta con un total de 12 curvas, cinco de derechas y siete de izquierda. El ancho de pista es de 13 metros y su longitud de 4,45 kilómetros. La recta más larga es de 900 metros y allí, en 2024, Marc Márquez consiguió la vuelta rápida en carrera al parar el cronómetro en 1:26:765.