Álex Márquez: «Ni en mis mejores sueños me habría imaginado lo que hemos conseguido Marc y yo»

Álex Márquez atendió a los medios de comunicación tras proclamarse subcampeón del mundo de MotoGP. En el evento de Estrella Galicia 0,0, el piloto de Cervera reconoció que no es consciente de la magnitud de lo que han logrado Marc y él. Son los primeros hermanos en la historia del Mundial en proclamarse campeón y subcampeón del mundo de la categoría reina, algo que no se habrían imaginado ninguno de los dos «ni en los mejores sueños».

Al comenzar, el piloto español expresó su felicidad tras conquistar el subcampeonato en Malasia, «el primero de los perdedores» como dijo tras la carrera en Sepang: «Estoy muy feliz. Soy mucho de la coña. Dije el primero de los perdedores para ganar algo. Si comparo un poco el feeling de cuando gané los dos títulos con el de este año es muy parecido. Compartirlo con Marc estando en la misma categoría ha sido muy especial».

Sobre la recuperación tras la caída en Assen que le provocó la lesión comentó: «Fue fácil al principio y complicado luego. me caigo en Holanda, vuelvo en scooter al box y sabía que estaba roto, pero tenía ilusión de que estuviera dislocado. Cuando me dijeron que estaba roto le dije al doctor que lo preparara el quirófano que iba. Le dije que lo apretara bien porque iba a ir a Alemania. Cada año pagas un peaje y este año ha sido el dedo. Pasó esto y buscamos solución. Es algo que me ha enseñado la vida, cuando hay un problema vamos a buscar solución»

También habló del estado físico de su hermano, Marc Márquez: «Lo he visto poco porque está todo el día para arriba y para abajo. Coincidimos más jugando a la playa. Está bien, tranquilo, de que ya lo tiene todo hecho y se puede recuperar tranquilamente»

Álex reconoció que van a celebrar el triunfo que han logrado siendo los dos hermanos campeón y subcampeón, aunque a día de hoy reconoce que no son conscientes de lo que han logrado: «Se celebrará. No puedo decir el día ni el momento, pero se celebrará. Cuando me llamó el sábado le dije que me debía una fiesta y yo le debía una a él. Cuando vives un momento así es difícil darse cuenta de la magnitud que puede tener. Nos daremos cuenta de aquí a 10 años cuando estemos en el sofá viéndolo tranquilo. Estar sentados en el sofá de casa, poner las carreras y ahí es cuando nos daremos cuenta de lo que hemos hecho».

«Ahora tenemos dos carreras por delante de disfrutarlas, sin tener presión. El sábado dije que me temblaban hasta las pestañas. Las últimas cinco vueltas se me hicieron eternas. El domingo me liberé. Tenemos la fiesta en Cheste, el último Gran Premio, que va a ser muy bonito», explicó el de Cervera sobre lo que viene.

Sobre el momento de la temporada con el que se queda, Álex Márquez dijo: «Uno es difícil. En términos de familia me quedo con el primer podio en Tailandia. Y en términos personales me quedo con la victoria en Jerez. Aún se me pone la piel de gallina viéndolo».

Si es posible ganar un campeonato estando Marc, el 73 comentó: «Hay muchos factores que pueden cambiar. En el deporte un día estás arriba y otro estás abajo. Es muy difícil ganar a Marc en un campeonato a 22 carreras. A la presión que te somete de ir siempre al límite cuesta mucho de aceptar. Tener esa precisión de ir siempre al límite como él y controlarlo es muy difícil. Estando de tú a tú con él es muy difícil. Veremos a ver si podemos competirle de tú a tú».

Respecto a qué era mejor la del 24, aseguró que «la del 24 fue amor a primera vista. Llegué al box tras rodar en Montmeló, y yo soy poco de expresar los sentimientos, y cuando me quité el casco y me vieron la sonrisa me dijeron tan bien va?. La 25 es una evolución de la 24 y cada piloto puede decidir si introduce piezas o no. Marc este año ha dado un paso más de llevar al límite y es ahí donde la diferencia es mínima».

Preguntado por si se le ha dado valor a su trayectoria, Álex afirmó: «Yo se la he dado. Si se la han dado o no, no lo se, no voy a entrar a juzgarlo. No me sé vender muy bien. Hay pilotos que no acabarán una carrera y te lo pintarán como que iban a ganar. Muchas veces peco de ser demasiado autocrítico. Eso también es una virtud. Yo entiendo así las carreras y un poco la actitud de seguir mejorando. El valor se lo tiene que dar la gente, yo se lo doy y en eso estoy tranquilo».

En cuanto a sus ofrecimiento a Ducati para desarrollar la moto dijo: «Sobre probar o no aún no lo sabemos. De alguna manera es como decir estoy aquí para probar algo que no hayan querido otros pilotos o que no haya funcionado y si quieren tener más información. Si no hay nada que probar es porque ya lo tienen claro». «Sobre el estatus me da igual tener contrato con Gresini o con Ducati. Lo importante es tener la moto factory y es lo que tendré. Para el 27 ya lo veremos. Se abren todos los contratos y ya veremos qué pasa», añadió.

Sobre las virtudes que le faltan a Marc y cuál le aporta a él:, explicó: «A mí me falta la explosividad de Marc y a él la calma que yo tengo. Yo he mejorado la explosividad y él ha mejorado en tener la calma en ciertos momentos. Tener la explosividad es lo que le ha dado más títulos. Por eso lo envidio»

De la posibilidad de ir a otra fábrica como líder en el futuro, Álex Márquez comentó: «Veremos. El 27 se abren los contratos. Será interesante ver qué movimientos hay y dónde estamos. Para el retro de una fábrica liderar puedo tener la experiencia. Llevo 6 años en MotoGP y he demostrado que puedo tener la experiencia para luchar por podios. Veremos como arrancamos el 26».

Álex es el único que ha tenido de compañero a Marc Márquez y ha salido fortalecido. «La mejor versión la hemos visto ahora. El último año siempre es la mejor versión de un piloto. Sí, hemos visto mi mejor versión pero hay que seguir mejorando. Ahí será interesante ver dónde estamos», explicó. «Hay dos maneras de afrontarlo: o le tienes celos y dices ‘él lo hace y yo no o la otra es en qué es mejor, voy a fijarme’. Esa es mi visión al tener a Marc al lado toda la vida. Por eso el año pasado salí reforzado de tenerlo al lado», agregó.

Antes de comenzar la temporada dijo que su objetivo era top-5 y lo ha superado: «Como te preparas tu la temporada es para ganar. Tu siempre empiezas así. Como ha ido la temporada ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba. Si alguien ha confiado en que yo estuviera así es el equipo. Lo hemos llevado de manera natural, no darle importancia a cosas que no la tenían».

Sobre lo que le falta para ser campeón, Álex comentó: «No he sido mejor este año. Ha habido alguien que ha sido mejor que yo. No supe sacar lo mejor de esa situación. Con constancia, que es lo que nos faltó en mitad de temporada, habríamos estado más opciones». Respecto a si se toma como una prueba de Ducati el hecho de tener una moto oficial para 2026, para pasar al equipo oficial de Ducati en 2027, afirmó: «No, no me lo tomo así. No me lo cojo como que me dan la prueba para ir al equipo oficial. Me lo tomo más como una prueba para mí mismo. Tendrás lo que hay que tener. Por el hecho de tener el máximo que puedas en tu box, para que no quede la duda de qué habría pasado. Y sinceramente, esto no me pone más nervioso, sino que me da tranquilidad. Tendrás lo que hay que tener. Eso me podría dar presión pero me da tranquilidad».

Álex considera que «a Gresini se le ha infravalorado en el paddock, sobre todo a raíz de la pérdida de Fausto. Parecía que no había nadie allí, y estaba Nadia. Como está liderando Nadia es algo que yo he admirado mucho. Es la líder. Ha hecho un trabajo bestial. Lo hace todo sencillo y eso el piloto lo agradece mucho». Además, reconoció que ni en sus mejores sueños se habría imaginado algo así cuando comenzaba a ir en moto. Ni él ni Marc.

«No, en absoluto. Puedes soñar, puedes tener esos objetivos de ojalá. Cuando esté todo más serio te imaginas que ojalá estemos los dos corriendo en el Mundial. Lo que hemos conseguido es algo que no puedes imaginar ni en los mejores sueños. Cuando gané Moto3 dije esto es algo irrepetible, se repitió en Moto 2 y ahora también. Volver a Cervera es la guindilla al pastel, pero esperamos que el pastel sea un poquito más grande», aseguró.

Es consciente de que el año que viene estará en las quinielas para luchar por el título y afirma que el cambio de enfoque sería un error: «Es normal que el año que viene, yo acepto y soy consciente de que vamos a tener la presión de luchar por el título hasta el final. Es a lo mínimo que te pueden someter cuando eres subcampeón. Pero cambiar el enfoque sería algo que nos equivocaríamos, ir a una pretemporada y saber el trabajo que tenemos que hacer. Perder el enfoque sería el mayor erro que podríamos cometer. Tenemos que seguir con el mismo enfoque. Eso es lo que nos ha funcionado».

Por último, dejó claro que no va a cambiar: «Eso es la educación que te dan en casa. No tiene que cambiar nunca la manera de ser. Cada persona es diferente y yo soy así, me gusta como soy. Que la gente lo destaque o no, da igual, yo soy así. Si cambio y me flipo un poco ya saben quienes me tienen que dar una colleja».