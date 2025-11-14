Damian Hardung: su edad, su pareja y biografía de James Beaufort en ‘Maxton Hall’

La plataforma de Prime Video ha vuelto a revolucionar su catálogo audiovisual. Tras más de un año de larga espera, los suscriptores han tenido la oportunidad de volver a disfrutar de Maxton Hall. La popular producción, basada en la saga literaria de Save Me, de Mona Kasten, se convirtió en uno de los mayores fenómenos audiovisuales del pasado 2024. Y es que, todo el mundo cayó rendido ante la historia de Ruby Bell y James Beaufort. Una historia de romance juvenil que nos ha presentado a grandes estrellas de la interpretación alemana como Damian Hardung. Pues, como es bien sabido por los seguidores de la producción, el joven da vida en la pantalla a James Beaufort.

En la serie, James Beaufort se presenta como uno de los alumnos más influyentes y privilegiados de Maxton Hall, un elitista internado británico. El control férreo de su padre lo ha vuelto emocionalmente reservado e impulsivo. Un joven arrogante, encantador, acostumbrado a conseguir lo que quiere con dinero e inmune a las reglas cuya vida cambia cuando conoce a Ruby Bell. Pues, a medida que avanza la historia, deja de lado el rol de niño rico problemático y muestra un lado más sensible, protector y vulnerable. Pero, ¿quién es el actor que se oculta tras este personaje televisivo? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y personal de Damian Hardung.

Su lado más personal

Nacido el 7 de septiembre de 1998 en Colonia, Alemania, Damian Hardung es un actor y modelo que ha adquirido un gran reconocimiento a nivel internacional por sus proyectos profesionales. Formó parte de la academia juvenil del SC Fortuna Köln. Pero, fue gracias a una amiga de la familia que pudo adentrarse en el mundo de la interpretación. De esta manera, a los 11 años, comenzó a participar en algunos cortometrajes. Una serie de proyectos de los cuales destacan títulos como Der Magische Umhang y Die Könige der Straße.

Esta situación le motivó a querer formarse profesionalmente como actor. Por ello, al ser un estudiante muy destacado y sobresaliente, logró conseguir una beca que le permitió viajar a Nueva York. Todo ello cuando tenía, tan solo, 14 años. Tiempo después regresó a su país natal y en el 2016 se graduó en el Humboldt-Gymnasium del distrito Südstadt. Desde entonces, el artista no ha parado de trabajar. De hecho, ha formado parte del elenco de ficciones destinadas a la pequeña y gran pantalla.

Pero, lejos de quedar aquí, entre producción y producción, Damian Hardung está estudiando medicina. Una carrera que viene de familia. Pues, según ha explicado en algunas intervenciones, sus padres tienen un centro privado de ortopedia y su hermano es dermatólogo. De hecho, durante los tiempos de pandemia por el COVID-19, fue personal sanitario. Además, es

activista de Greenpeace.

Su lado más profesional

En redes sociales, Damian Hardung se presenta como un joven bastante activo. De hecho, en plataformas como Instagram le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con su día a día. Una serie de publicaciones que son presenciadas por sus más de 2,2 millones de seguidores.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no, puesto que Damian Hardung siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada. Así pues, de momento, no ha presentado a nadie públicamente como su pareja.