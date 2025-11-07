‘Maxton Hall’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Prime Video?

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si la nueva temporada de Maxton Hall se ha tomado su tiempo en ver la luz. La popular producción, basada en la saga literaria de Save Me, de Mona Kasten, se convirtió en uno de los mayores fenómenos audiovisuales del pasado 2024. Y es que, todo el mundo cayó rendido ante la historia de Ruby Bell y James Beaufort. A través de la primera temporada, los suscriptores tuvieron la oportunidad de conocer la ficción gracias a sus primeros seis episodios. Una serie de entregas que sirvieron como bloque introductorio a la impactante historia de estos jóvenes. ¡Alerta SPOILERS!

Tal y como pudimos ver en los primeros episodios, Ruby Bell, la protagonista, es una estudiante becada que asiste al prestigioso internado británico Maxton Hall. Su objetivo es estudiar en la Universidad de Oxford, por lo que quiere mantenerse al margen de cualquier polémica. Pero, la vida le presenta al atractivo James Beaufort. El joven es el arrogante heredero de una de las empresas más ricas del país. Pero, lo que comenzó como una pequeña confrontación con la estudiante, culmina con una intensa historia de amor entre ambos. Eso sí, sus mundos son demasiado diferentes y se encontrarán con muchas complicaciones por el camino.

El último capítulo de Maxton Hall nos dejó a todos con la miel en los labios. Pues, entre otras cosas, pudimos ver cómo los protagonistas se reencontraban en la universidad. Sin embargo, no todo será color de rosas para ellos. Y es que, una crisis en la familia de James lo cambiará todo. De hecho, será el joven el que lo propicie. Un duro golpe para Ruby, que se ha enamorado completamente de él. ¿Qué sucederá?

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de ‘Maxton Hall’?

Para poder ver la ficción es necesario estar suscrito a la plataforma de Prime Video, pues es contenido exclusivo del medio. De esta manera, el usuario puede ver las dos temporadas inéditas de la serie. Y es que, la segunda parte ha comenzado a salir a la luz este viernes, 7 de noviembre.

De esta manera, al igual que en la primera parte, la segunda temporada también se ha presentado con un total 6 entregas. Nuevos episodios que prometen no dejar indiferente a nadie. Eso sí, no han sido emitidos todos del tirón. Pues, como suele suceder, cada semana se realizará un lanzamiento. Pero, con motivo de celebrar este gran estreno, la plataforma ha estrenado tres capítulos del tirón. ¡Esta es la programación oficial!