La acusación popular unificada en el inicialmente denominado caso Koldo, que dirige el Partido Popular (PP), ha pedido este viernes al juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional e instructor del caso, que impida al PSOE ejercer la acusación popular después de que tomara la decisión de abrir una pieza separada para investigar los pagos en efectivo de la formación liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al ex asesor de este, Koldo García, principales implicados junto a Santos Cerdán en la trama de corrupción del partido socialista.

La reacción del PP se produce un día después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordara abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico que hizo el PSOE a Ábalos y a Koldo.

En un escrito, los populares exponen que «el PSOE no puede seguir como acusación popular en la presente causa» porque «supone una contradicción que pueda aparecer como acusación quien es objeto de investigación». Además, califican de «incompatible» que una «persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal».

El Partido Popular aclara que, como representante de todas las acusaciones populares de la investigada trama de corrupción, y dado que el PSOE sigue formando parte de las mismas, «como es obvio, manifiesta su disconformidad con la petición que se formula en el presente escrito».

Siguió así las indicaciones del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, que instó a Moreno a investigar este asunto al considerar que la falta de control por parte del PSOE sobre esos pagos en metálico podría haber favorecido que Ábalos y Koldo blanquearan el dinero procedente de sus presuntas actividades ilícitas.

Las pesquisas en el Supremo destaparon que algunos de los pagos en efectivo que recibieron estaban justificados como liquidaciones por gastos anticipados en la documentación aportada por el PSOE a la causa, pero otros no.

Tras ello, Puente tomó declaración como testigos al ex gerente Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, la trabajadora del PSOE encargada de efectuar los pagos, cuyos testimonios evidenciaron que se pagaba con la mera aportación de tickets y facturas, sin comprobar si quien reclamaba ese reembolso de gastos los había soportado realmente ni cómo los había satisfecho.

Investigación de la ‘caja B’

El juez Ismael Moreno acordó este jueves abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre los pagos en metálico realizados por el PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido, y su asesor, Koldo García.

El Supremo ha detectado que pudo haberse cometido un blanqueo de capitales, y en un auto dictado el pasado viernes subrayó que hay «incógnitas deben ser despejadas», en la medida en que «pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas». Puente sospecha que el PSOE ocultó entregas en efectivo a la trama de Cerdán en una caja B: «No hay correlación».

Por ello, envió a la Audiencia Nacional la investigación, junto con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha descubierto la caja B del PSOE.