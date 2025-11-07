Algunas de las principales autoridades del mundo económico se dieron cita en el X Aniversario de OKDIARIO. Carlos Aso, CEO de AndBank, Ángel Escribano, CEO de Indra, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, Francisco José Aljaro Navarro, CEO de Abertis, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME y Antonio Garamendi, presidente de CEOE, entre otros, no dudaron en acudir a la celebración de este periódico que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas.

Además, el Aniversario de OKDIARIO consiguió reunir a muchos otros referentes del mundo de la política, la sociedad, la economía y el deporte. En este evento destaca la asistencia de los CEO de grandes compañías, así como los principales representantes de las empresas, pymes y autónomos de nuestro país.

Antonio Garamendi, el presidente de CEOE y la cara visible de las empresas de nuestro país ha expresado su gran admiración por OKDIARIO, indicando que se trata de «un medio de comunicación independiente que es muy importante en estos momentos porque en España tenemos la suerte de tener una prensa libre que merece la pena». Además, Garamendi ha mandado «un fuerte abrazo a todo el equipo de OKDIARIO».

Por su parte, Ángela de Miguel, la presidenta de CEPYME, ha destacado la labor de este periódico «que lleva 10 años hablando de economía y hablando de empresas que es algo que tanto necesitamos las pymes».

Mientras que Francisco José Aljaro Navarro, CEO de Abertis, ha querido «felicitar a Eduardo Inda y al periódico OKDIARIO por el gran éxito que han tenido y por la valentía de estar estos 10 años».

Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, ha dado las gracias por «el periodismo de calidad y de raza, defendiendo la verdad y la libertad».

Asimismo, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España ha mandado sus felicitaciones a OKDIARIO por estos 10 años, y ha añadido que «lo estáis haciendo fantástico y tenéis un futuro esplendoroso».

Por otro lado, otras personalidades como Carlos Aso, CEO de AndBank y Ángel Escribano, CEO de Indra también han felicitado los 10 años de OKDIARIO y han deseado al periódico «otros 10 años más de éxitos».

Con todos estos invitados, el X Aniversario de OKDIARIO fue mucho más que una celebración. Sin duda, se trata de una noche para recordar la importancia de los medios de comunicación y de la libertad de estos para comunicar.