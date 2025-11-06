El décimo aniversario de OKDIARIO se ha convertido en una celebración del periodismo libre y de la confianza construida con el tejido económico y productivo de España. En una década marcada por transformaciones profundas en la comunicación y la empresa, el diario ha crecido de la mano de compañías que también han sabido reinventarse, en un camino que la información ha hecho en paralelo a la economía, apostando por la transparencia como valor compartido.

En el encuentro conmemorativo, celebrado esta semana en Madrid, se han dado cita representantes de algunas de las principales corporaciones del país, entre ellas ACS, Indra, Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank, DIA, Asisa o AQ Acentor, que han acompañado a OKDIARIO en su evolución como medio de referencia. La presencia de estas firmas subraya el vínculo entre la prensa y el tejido empresarial que impulsa el crecimiento económico, sin renunciar nunca a la independencia informativa.

Desde sus primeros días, OKDIARIO ha contado con el respaldo de un amplio espectro de sectores (financiero, inmobiliario, sanitario o de gran consumo) que han visto en el medio un interlocutor riguroso y una ventana de información fiable. Esa confianza mutua se ha sustentado en el respeto a un principio esencial: la información no se negocia, se cuenta.

Algo que hoy han refrendado también Telefónica, Abertis, Sacyr, Endesa, Solaria o Neinor. La tecnología, la infraestructura y la energía que vertebra España, reunida para acompañar a OKDIARIO en una noche muy especial. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). «Es un día de felicitación en España porque en España tenemos la suerte de tener prensa libre», ha recalcado.

Entre algunos de los ejecutivos del panorama empresarial español que han felicitado a OKDIARIO con el motivo de su aniversario, destaca el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. «Lo están haciendo fantástico y tienen un futuro esplendoroso», ha dicho el ejecutivo.

«Diez años apoyando y ayudando a nuestras pymes», ha declarado Ángela de Miguel, la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). «Gracias por el periodismo de calidad, defendiendo la verdad y la libertad», ha manifestado la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, presente este jueves.

Exclusivas, rigor y libertad informativa

El diario ha sido testigo (y protagonista informativo) de los principales hitos empresariales de la última década. Ha contado tanto las buenas como las malas noticias, adelantando exclusivas sobre fusiones, operaciones estratégicas, cambios en la regulación o crisis corporativas que marcaron el rumbo económico del país. Su labor periodística ha contribuido a mantener informados a los ciudadanos y a reforzar la transparencia de los mercados.

Esa independencia editorial, reconocida incluso por quienes son objeto habitual de sus informaciones, ha sido clave para consolidar una relación de respeto con el mundo económico. Las empresas entienden que un medio libre es, en realidad, un aliado de la competitividad y de la reputación. Porque un país con medios fuertes, plurales y exigentes también es un país con empresas más responsables y sólidas.

Un aniversario que mira al futuro

El décimo aniversario de OKDIARIO ha servido, además, para celebrar una etapa de crecimiento sostenido en audiencia, influencia y compromiso con la verdad. En estos años, el diario ha ampliado su cobertura internacional, ha impulsado nuevos formatos digitales y ha reforzado su presencia en los grandes debates sobre economía, energía, innovación o sostenibilidad.

Diez años después de su nacimiento, OKDIARIO celebra mucho más que un aniversario: celebra el valor del periodismo libre en un país que sigue apostando por el progreso, la empresa y la verdad.