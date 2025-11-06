Las principales autoridades del deporte se vuelcan con OKDIARIO en su X Aniversario

Algunas de las principales autoridades del deporte español se dieron cita en el X Aniversario de OKDIARIO. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, o Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, entre otros, no se quisieron perder la celebración de este periódico en un multitudinario evento en la Plaza de Toros de Las Ventas.

OKDIARIO consiguió reunir en el coso de la capital de España a muchos referentes de la política, la economía y la sociedad, y el deporte no fue menos atrayendo a dos de las voces más importantes de nuestro país en la materia. Blanco es la cara visible del COE y del deporte olímpico español desde 2005, mientras que Butragueño es toda una institución en el Real Madrid como parte de su organigrama desde el año 2000.

Alejandro Blanco, la cara visible siempre del deporte español y del olímpico, expresó su «gran alegría» por estar en este evento tan especial para celebrar el X Aniversario de OKDIARIO. «Hemos compartido 10 años defendiendo el deporte español y a través del deporte español defender España», comenzó Blanco.

«Creo que hemos sido cómplices de unas bonitas historias con nuestros deportistas, con nuestros clubes y nuestras federaciones. Sólo agradecer estos 10 años y pensar en otros 10 más y en otros 10 más y en otros 10 más… ¡mínimo!», continuó Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, también acudió a esta celebración del décimo aniversario de OKDIARIO. «Agradecer la invitación, es un placer acompañaros en una fecha tan señalada. Son 10 años, tenéis muchísimo mérito, en un mundo tan competitivo. Tenéis que sentiros muy orgullosos de la labor que realizáis», comentó Butragueño.

«Es muy saludable ser madridista, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar fortalecer el fútbol español y nuestra imagen del mundo. Intentar ser cada vez más competitivos y aspirar, por supuesto, a intentar ganar todos los títulos. Eso es lo que también tenemos que hacer para facilitaros el trabajo a vosotros», añadió el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Eduardo Inda presidió una gala para celebrar el X Aniversario de OKDIARIO en la que Alejo Vidal-Quadras, Pilar Elías y el padre Custodio Ballester fueron premiados. Asistieron líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Santiago Abascal, presidente de Vox, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Pedro Rollán, presidente del Senado, entre otros.