OKDIARIO ha celebrado este 6 de noviembre de 2025 su décimo aniversario en la Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid), con una asistencia que ha reunido a relevantes figuras del ámbito judicial, jurídico, político y mediático. En una noche de ambiente festivo, magistrados, abogados, economistas y representantes públicos han acompañado a su fundador y director, Eduardo Inda, y a todo el equipo del periódico en un acto que ha conmemorado una década de trayectoria del medio.

Entre los asistentes han destacado magistrados y jueces de primer nivel. Los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Enrique López, el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo, acompañada de su mujer, la juez Yolanda Pastor o, entre otros, el consejero consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morillas.

Representando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han estado los vocales Alejandro Abascal, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional y Gema Espinosa, antigua directora de la Escuela Judicial Española, acompañada de su esposo el juez Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo.

Del mundo de la abogacía se han dejado ver los letrados Juan Luis Ortega, Juango Ospina, Teresa Bueyes, Luis María Pardo (Iustitia Europa), Marta Castro (Vox), Leticia de la Hoz y Nouna Lozano (HazteOir).

El abogado Javier María Pérez-Roldán y el jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, han completado la representación de un sector jurídico que ha querido mostrar su apoyo a esta cabecera digital.

Pablo Llarena.

Javier Morillas, consejero del Tribunal de Cuentas y Eduardo Inda.

Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano.

Juristas con trayectoria política

El aniversario ha contado también con la presencia de abogados y juristas que han tenido o mantienen actividad política. Entre ellos, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith; la ex vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y los diputados de Vox Ignacio Gil Lázaro y José M. Figaredo.



Un periódico con una profunda apuesta por la información judicial y de tribunales no podía no invitar a destacadas figuras del mundo del Derecho. En esta década, el diario se ha consolidado en la cobertura de los casos más mediáticos que han pasado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, sin olvidar los juzgados ordinarios. También se ha volcado con la información del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General del Estado.

A lo largo de estos años, el medio ha publicado exclusivas sobre casos de corrupción, delincuencia organizada y conflictos institucionales. Muchos de esos escándalos han acabado en la justicia y ahí han estado los redactores de este periódico para informar con las mejores fuentes.

Luis María Pardo.

Evento en noviembre

En este contexto, el mundo del derecho tiene una nueva cita en OKDIARIO en breve. Las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO se celebrarán los días 20 y 21 de noviembre de 2025 en el Hotel Don Carlos de Marbella, reuniendo a magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de la Audiencia Nacional, vocales del CGPJ y destacados juristas españoles.

Miguel Bernad.

El evento, de inscripción gratuita, contará con figuras como el fiscal Fidel Cadena, el ex fiscal general Eligio Hernández, y la ex vocal del CGPJ María Ángeles Carmona, entre otros expertos de reconocido prestigio.

El programa incluye seis mesas redondas y dos conferencias magistrales que abordarán temas cruciales como las reformas judiciales pendientes, el futuro de la justicia penal, el impacto de Europa en la Justicia española (especialmente respecto a la Ley de Amnistía), la situación de la Fiscalía y la influencia de la inteligencia artificial en el Derecho. Tras el éxito de su primera edición, estas jornadas se consolidan como un espacio de debate riguroso sobre el presente y futuro del sistema judicial español en un contexto de transformaciones legislativas aceleradas.