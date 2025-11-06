Hyundai IONIQ 9, el coche oficial del X Aniversario de OKDIARIO

Hyundai establece un nuevo hito en materia de inteligencia artificial con el lanzamiento del Hyundai IONIQ 9. Como buque insignia de la marca surcoreana, el IONIQ 9 muestra cómo las tecnologías inteligentes pueden no sólo mejorar la experiencia de conducción, sino también transformar la forma en que los conductores y pasajeros interactúan con su coche en el día a día. No sólo por la tecnología, este SUV del segmento E también destaca por su habitabilidad, sus acabados de lujo y su autonomía eléctrica.

Un modelo que ha sido el gran protagonista del X Aniversario de OKDIARIO, que se celebra este jueves en la Plaza de Toros de Las Ventas, en la que se han dado cita las personalidades más relevantes del panorama nacional, a la que tampoco han faltado los máximos representantes del sector de la automoción, que no se han querido perder esta importante cita.

Hyundai IONIQ 9

El nuevo Hyundai IONIQ 9 está diseñado para ofrecer un equilibrio excepcional entre autonomía, carga ultrarrápida y eficiencia energética. Impulsado por una batería de 110,3 kWh y la arquitectura E-GMP de Hyundai, el nuevo IONIQ 9 ofrece una autonomía estimada según WLTP de hasta 620 kilómetros, pero que se eleva hasta los 846 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Una de las cifras más elevadas del mercado.

Gracias a su capacidad de carga ultrarrápida de 800 V, el nuevo IONIQ 9 puede recargarse del 10% al 80% en sólo 24 minutos al usar un cargador rápido de CC de 350 kW. Esto permite a los conductores añadir una autonomía de 300 km en 15 minutos.

Con 5.060 mm de longitud, 1.980 mm de ancho y 1.790 mm de altura, el Hyundai IONIQ 9 transforma el concepto de interior de un vehículo en un auténtico hogar. Con un espacio excepcional para la cabeza y las piernas, incluso en la tercera fila, el amplio interior, estilo salón, proporciona un espacio adaptable a las diversas necesidades de cada pasajero.

AI Assistant

En el corazón del nuevo ecosistema digital de Hyundai se encuentra el Hyundai AI Assistant, un sistema controlado por voz que lleva la IA generativa al habitáculo que incluye el nuevo Hyundai IONIQ 9. Diseñado para conversaciones naturales y conscientes del contexto, entiende preguntas complejas y responde con respuestas claras y pertinentes.

Los conductores pueden activar el asistente con «Hey Hyundai» o mediante un botón en el volante. A diferencia de los controles tradicionales basados en comandos, el Asistente de IA de Hyundai aprovecha múltiples módulos inteligentes -incluido un motor de IA generativa- para ayudar a los conductores con una asistencia fluida y en tiempo real. Atributos que los asistentes al X Aniversario de OKDIARIO han podido comprobar en primera persona.

El avanzado sistema responde a preguntas abiertas como «¿Puede recomendarnos un restaurante familiar cercano?», al tiempo que proporciona orientación para el viaje basada en el tráfico en directo y en las preferencias personales. Además de la interacción por voz, el asistente controla funciones del coche como la climatización y la reproducción multimedia mediante el habla natural, eliminando la necesidad de órdenes rígidas. Su capacidad para comprender consultas complejas y entablar un diálogo de seguimiento garantizan una interacción intuitiva y eficaz a lo largo de todo el viaje.

En su lanzamiento, el Asistente de Inteligencia Artificial de Hyundai es compatible con seis idiomas: alemán, inglés británico, español, francés, italiano y neerlandés.

Sistemas inteligentes

Pero no sólo la IA hace que conducir el IONIQ 9 sea más cómodo. Este SUV totalmente eléctrico también cuenta con otros sistemas inteligentes que optimizan el rendimiento de la conducción en tiempo real. Un ejemplo de ello es el frenado regenerativo inteligente, que ajusta la recuperación de energía utilizando datos de navegación como los límites de velocidad y la geometría de la carretera, mejorando la autonomía y la suavidad de conducción.

También destaca el control inteligente de zonas de climatización, que detecta la ocupación de los asientos y ajusta el caudal de aire y la temperatura en consecuencia. Combinado con una bomba de calor, garantiza el confort al tiempo que ahorra energía, especialmente en climas fríos.

Los sistemas inteligentes también mejoran las funciones de asistencia al conductor haciéndolas más sensibles y conscientes del contexto. Para ello el fabricante automovilístico ha diseñado el Remote Smart Parking Assist 2, que utiliza datos de cámaras y sensores con rutinas automatizadas para aparcar el coche, incluso cuando el conductor está fuera. Ideal para espacios urbanos reducidos y para el día a día.

Hyundai sorprende también con Hyundai EV Route Planner gracias al que es capaz de analizar el estado de carga de la batería, el tráfico y las estaciones de recarga disponibles para recomendar la estrategia de recarga más eficiente en viajes largos.