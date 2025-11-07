LOOK repasa sus grandes éxitos por el X aniversario de OKDIARIO

Han pasado casi 9 años desde que el 1 de febrero de 2017 LOOK publicase sus primeros artículos. Ese día contábamos a nuestros lectores que Isabel Pantoja aparecía triunfal en El Hormiguero tras su paso por prisión, que Pepe Navarro e Ivonne Reyes estaban enfrentados por la paternidad de Alejandro Reyes, que Rafa Nadal entraba a la lista Forbes como uno de los deportistas mejor pagados y que el príncipe Harry se acababa de ir a vivir con la entonces actriz Meghan Markle, entre muchas otras cosas. Casi una década después, la crónica social mantiene a los mismos protagonistas en distintas etapas de su vida, habiendo sido LOOK testigo de la evolución de todos ellos durante este tiempo.

Bodas como la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, nacimientos reales como los de los hijos de los actuales príncipes de Gales, momentos históricos como la mayoría de edad de la princesa Leonor, tramas televisivas como la inesperada aparición de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva o la aparición en escena de Aitana, Amaia y compañía en el exitoso OT de 2017 son sólo algunas de las historias que han ocupado nuestras líneas. El emotivo reconocimiento de Manuel Benítez a su hijo Manuel Díaz, la desgarradora muerte de Álex Lequio, el nanosegundo en el metaverso que casi le cuesta el matrimonio a Tamara Falcó o la impactante noche para dos de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova han sido algunas de las historias más leídas por nuestros fieles, pero no las únicas ni las más importantes.

Momento de la ceremonia de Pablo López. (Foto: Look)

En estos años LOOK ha estado al pie de la actualidad, con exclusivas históricas como la compra del chalet de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero. Una exclusiva que puso a este digital en el mapa para los despistados que aún no lo ubicaban y mostró que el lado personal de los políticos podía condicionar, y mucho, su carrera política. En aquel momento Iglesias era secretario general de Podemos y Montero portavoz del partido, estaban esperando a sus mellizos y aún vivían en el humilde barrio de Rivas-Vaciamadrid del que tanto presumieron y del que no les costó despedirse para mudarse con esa ‘casta’ a la que tanto criticaban. Sin duda la gran exclusiva de la historia de este vertical, que cambió la propia historia de sus protagonistas.

Pablo Iglesias e Irene Montero

El paso adelante de la familia Obregón al poner a la venta su residencia familiar de Mallorca o la ruptura de Aitana con su representante apenas un día antes del estreno de su documental. También fuimos los primeros en contar el segundo embarazo de Susana Díaz, la tristísima, prematura e inesperada muerte de Caritina Goyanes, los planes de boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo o la reciente separación de Rocío Crusset y Maggio Cipriani. También La puesta a la venta de la céntrica casa de Ágatha Ruiz de la Prada, la misma decisión de Mario Casas con su espectacular chalet, la boda secreta de Pablo López y el inesperado y secreto bautizo doble de los nietos del duque de Alba en el día previo a la boda de Cayetano son otros de nuestros éxitos como portal de actualidad de la crónica social.

Mario Casas. (Foto: Idealista y Gtres)

Una larguísima lista de informaciones conseguidas a base del trabajo y esfuerzo de todos los redactores, colaboradores y jefes de redacción que han pasado por LOOK, con mención especial a Paloma García-Pelayo, sin cuyas pautas de pulcritud y buen hacer periodístico los primeros compases de este digital no hubieran sido lo mismo. Colaboradores como la propia Paloma, Sandra Aladro o Adriano Silva y cabezas de equipo como Marta Bolonio o Noelia Zazo han sido clave a la hora de situar a esta cabecera en el lugar en el que está hoy en día. Un sitio privilegiado desde el que esperamos seguir informando muchos años más.