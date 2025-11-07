OKBALEARES estuvo presente en el décimo aniversario de OKDIARIO

El diario digital OKDIARIO celebró este jueves su décimo aniversario con un acto conmemorativo en la Plaza de Toros de Las Ventas, que reunió a una amplia representación de la vida política, social y cultural española. La delegación de OKBALEARES no pudo faltar a la cita y viajó a la capital de España para sumarse a la gran familia del periódico fundado por Eduardo Inda en una celebración por todo lo alto.

Julio Bastida, Mar del Valle, Miquel Àngel Font, Indalecio Ribelles, Tomás Ibarz y Pedro Serra participaron de un evento en el que nuestro director, Eduardo Inda, recordó los inicios del periódico y destacó su «vocación incombustible de informar y situar la exclusiva en el centro de la agenda informativa».

La celebración ha servido para conmemorar una década de actividad periodística caracterizada por la defensa de una información «rigurosa y veraz», un periodismo «comprometido» y al «servicio de los ciudadanos y del proyecto común de España».

El acto conmemorativo reunió a representantes del ámbito político, empresarial, judicial, deportivo y mediático. Entre los asistentes figuraron Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Santiago Abascal, presidente de Vox.

Por parte del Partido Popular asistieron también Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña; Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid; Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias; Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP; Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid; Miguel Tellado, secretario general del PP y diputado en el Congreso; y Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha.

También acudió Marta Fernández Martín, presidenta de las Cortes de Aragón, en representación de Vox. Del ámbito judicial participaron Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, y Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

El sector empresarial estuvo representado por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME; Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado de Air Europa/Globalia; Ana Pastor, presidenta de AMA Seguros; y Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola.

El ámbito deportivo contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Por parte del sector periodístico asistieron Nacho Cardero, director de El Confidencial; Joaquín Manso, director de El Mundo; Josep Pedrerol, director y presentador de El Chiringuito de Jugones; Bieito Rubido, director de El Debate; Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias; y Ana Rosa Quintana, presentadora de El programa de Ana Rosa.