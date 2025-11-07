El PP andaluz (PP-A) ha iniciado este viernes en Sevilla su XXVII Congreso Regional, que se celebra hasta el domingo y que servirá para ratificar a Juanma Moreno como presidente del partido por cuarta vez consecutiva. La formación acude al cónclave con el lema «Siempre Andalucía» y con el objetivo de demostrar que es el único partido capaz de generar estabilidad en la comunidad.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha señalado que este congreso será «absolutamente abierto» y actuará como un «termómetro con la calle», dando voz a colectivos sociales a través de dos ponencias ajenas al partido. Ha destacado la gestión del Gobierno andaluz en los últimos cuatro años, con presupuestos anuales que «mejoran los servicios públicos» y bajan impuestos, frente a un PSOE-A que, según ha dicho, «está instalado en la mentira y la corrupción» con el «modelo Montero».

Repullo ha criticado también la falta de gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha reprochado a la ministra María Jesús Montero que defienda una «infrafinanciación» de Andalucía. En este sentido, ha remarcado que mientras el Gobierno andaluz cumple con sus obligaciones presupuestarias, el Gobierno central ni siquiera ha presentado los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre la renovación del comité ejecutivo del PP-A, Repullo ha asegurado que Juanma Moreno elegirá a los «mejores perfiles», al tiempo que se ha mostrado a disposición del partido para seguir como secretario general. Ha definido su etapa en el cargo como «una experiencia vital inigualable» y ha subrayado que, en todo caso, la decisión corresponde al presidente.

Pilar Miranda, presidenta del comité organizador, ha explicado que el lema del congreso refleja el compromiso permanente del PP-A con una Andalucía que «marcha hacia adelante». Ha defendido que Moreno lidera una hoja de ruta basada en «la gestión, el esfuerzo y la escucha activa», y ha recalcado que la sociedad andaluza «es inconformista» y el partido también.