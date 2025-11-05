El Parlamento andaluz ha adelantado un día la celebración del próximo Pleno de diciembre para evitar que coincida con el Día de la Bandera de Andalucía, que se conmemora el 4 de diciembre. Esta decisión ha generado un enfrentamiento entre el PP andaluz (PP-A) y el PSOE andaluz (PSOE-A), después de que los socialistas votaran en contra de la modificación, pese a que en el Congreso sí apoyaron suspender una sesión por coincidir con la Diada de Cataluña.

El cambio ha sido aprobado este miércoles en la Junta de Portavoces con el único respaldo del PP-A, que ostenta mayoría absoluta. PSOE-A y Por Andalucía han votado en contra, mientras que Vox y Adelante Andalucía se han abstenido. La propuesta implica que el Pleno previsto para los días 3 y 4 de diciembre se celebre finalmente entre el 2 y el 3.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha defendido el adelanto del Pleno por «la gran relevancia institucional» del 4 de diciembre, fecha en la que se recuerda la histórica movilización andaluza de 1977 en defensa de la autonomía. «Ese día se evidenció de forma clara y contundente la voluntad del pueblo andaluz», ha remarcado Aguirre, subrayando el simbolismo de la bandera como expresión de esa voluntad.

El portavoz del PP, Toni Martín, por su parte, ha criticado con dureza la postura del PSOE, recordando que «los mismos partidos que en el Congreso votaron para suspender un Pleno por coincidir con la Diada catalana, aquí votan en contra de mover un día el Pleno para respetar el Día de la Bandera de Andalucía». «Sigan ustedes tirando la bandera de Andalucía, que aquí estaremos otros para defenderla», espetó Martín.

La portavoz socialista, María Márquez, respondió asegurando que su grupo votó «en contra del calendario de sesiones, no del Día de la Bandera», y acusó al PP de «insultar a la inteligencia de la gente» al presentar la votación como un ataque a la conmemoración andaluza.

El 4 de diciembre fue declarado Día de la Bandera por el Gobierno de Juanma Moreno en 2022, con el objetivo de recordar la jornada histórica que marcó el camino hacia la autonomía andaluza. La fecha ha cobrado un creciente peso institucional en la agenda política andaluza.