El PSOE andaluz de Montero no felicita el Día de la Hispanidad pero sí el Orgullo o el Día de la Tierra

Silencio total en las redes sociales del PSOE de Andalucía (PSOE-A) este pasado domingo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Los socialistas andaluces, que no dudan en felicitar por esta vía el Día del Orgullo, el Día de Europa o incluso el Día del Autismo o el Día de la Tierra, no han hecho lo propio por el día que, en teoría, debería unir a todos los españoles.

¡Feliz #DíaMundialDeLosyLasDocentes! 🧑‍🏫 Vuestro compromiso es la base de una sociedad mejor. Gracias a las y los docentes andaluces por defender cada día una educación pública de calidad. ¡Invertir en vuestro trabajo es invertir en nuestro futuro! pic.twitter.com/yvyuvhlXYP — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) October 5, 2025

El pasado 5 de octubre, sin ir más lejos, la cuenta oficial del PSOE de Andalucía en redes sociales felicitaba el Día Mundial de los Docentes. «¡Feliz #DíaMundialDeLosyLasDocentes! Vuestro compromiso es la base de una sociedad mejor. Gracias a las y los docentes andaluces por defender cada día una educación pública de calidad. ¡Invertir en vuestro trabajo es invertir en nuestro futuro!», señalaban en redes los socialistas andaluces.

Sin embargo, sólo siete días después, el PSOE-A no ha considerado oportuno felicitar el Día de la Hispanidad a los socialistas andaluces, cada vez más posicionados en contra de la bandera nacional o de las festividades que celebran la hispanidad.

Como era de esperar, sí han felicitado el Día de la Hispanidad tanto el PP de Andalucía (PP-A) como Vox Andalucía. Igualmente, para sorpresa de nadie, los partidos más escorados a la izquierda del PSOE tampoco han hecho mención alguna al 12-O en sus redes sociales. Ni IU, ni Podemos, ni Sumar, ni Adelante Andalucía han felicitado a sus afiliados andaluces el Día de la Hispanidad este pasado domingo. El PSOE, que hasta 2023 sí lo hacía, ha decidido dar la espalda al día nacional en la comunidad.