«Todo país tiene orgullo de su bandera, seriamos el único país que no estaría orgullo de ser español y rendir a nuestra bandera», relata uno de los asistentes al desfile en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad a OKDIARIO.

Este domingo 12 de octubre casi 4.000 militares han desfilado por el centro de Madrid en el acto central con motivo de la Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad. El acto, presidido por los Reyes, ha conmemorado el veinte aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Miles de españoles se han concentrado en Madrid centro para presenciar el desfile militar. El acto ha comenzado a las 12.00 horas en la Glorieta del Emperador Carlos V en Atocha. Posteriormente ha continuado por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y ha finalizado en la Plaza de Colón.

El recibimiento al presidente del Gobierno ha estado marcado por un aluvión de abucheos y pitos. «Vengo al desfile ahora para pita a Pedro Sánchez, pero llevo viniendo desde hace 20 años y me apasiona venir y porque es mi País, es mi Ejército y lo es todo el día de la hispanidad», explica uno de los asistentes a OKDIARIO.

Los asistentes han destacado que es importante “venir porque al fin y al cabo estás apoyando a tu país y a tu nación y te tienes que sentir orgulloso de haber nacido aquí, en España”. Así mismo, destacan que es una «ilusión» ver el desfile en la calle, más que en televisión y que ese es otro de los motivos por los que han ido a las calles de Madrid para presenciar el desfile en primera persona.

Abucheos a Pedro Sánchez

Los familiares de los militares también han asistido al desfile, quienes no han podido evitar recorrer las calles de Madrid para presenciar el desfile. «Yo he venido al desfile porque desfila mi hijo que está en la Academia General del Aire en San Javier y he venido a verle y acompañarle», cuenta un familiar a este periódico.

Una joven que se encontraba entre los presentes ha contado que también ha asistido al desfile del 12 de octubre, para ver a su prima desfilar: «Yo he venido porque mi prima desfila y es importante venir porque somos españoles y tenemos que apoyar a nuestro país, como no lo apoyemos nosotros ¿Quién lo va a apoyar?».

«Es importante venir porque hay que seguir las tradiciones y que no se pierda esta y apoyar a la gente y nuestra seguridad. Además estamos en España, no hay por qué avergonzarse de venir al desfile y venir a lucir nuestra bandera», destaca uno de los presentes a OKDIARIO.

Los reyes han presidido junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía el desfile. En esta ocasión el acto central ha tenido que ser reducido en tiempo. El motivo de este recorte, según el Ministerio de Defensa se debe a la «mala visibilidad», debido al cielo que se encontraba totalmente encapotado por las nubes.