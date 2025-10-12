De Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso: las más elegantes del besamanos del Día de la Hispanidad

El Rey Felipe VI ha presidido junto a su esposa, la Reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el Desfile del Día de la Hispanidad. Una jornada que ha estado marcada por la solemnidad que siempre ha caracterizado a la Institución. Es la primera vez en cinco años que volvemos a ver a la Familia Real al completo en un evento institucional. El acto ha empezado a las 11:00 horas, tras la llegada de las autoridades pertinentes, y todo ha salido según estaba previsto. Un total de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han puesto su granito de arena para alcanzar el éxito y los resultados han sido excelentes.

Este 2025, la Tribuna Real ha cambiado de localización y ha estado en la Plaza de Cánovas del Castillo, popularmente conocida domo Plaza de Neptuno. Tal y como hemos informado en LOOK, la Reina Letizia iba perfecta, con un vestido que sigue la misma línea de sus últimos estilismos. No obstante, hay otras celebridades que también merecen ser mencionadas, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Hispanidad. (Foto: Gtres)

Una vez más, la política del Partido Popular ha apostado por Vicky Martín Berrocal, su diseñadora de confianza. En esta ocasión ha escogido un vestido sencillo, con un toque sofisticado que encaja perfectamente con la tónica del evento. Su intención no era acaparar los focos, pero es imposible no hacer una mención especial a un look tan acertado.

La elegancia de Teresa Urquijo

Teresa Urquijo en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

Alrededor de las 13:00 horas, los Reyes de España se han trasladado hasta el Palacio Real para presidir la recepción que organizan todos los años. Está previsto que esta segunda parte del evento termine sobre las 16:00 horas, aunque depende de las anécdotas que surjan durante su desarrollo. Quizá, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la princesa Leonor reciba alguna visita sorpresa o Su Majestad se anime a pronunciar unas palabras más personales.

Mientras tanto, podemos destacar la elegancia de Teresa Urquijo, mujer de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Una vez más, Teresa ha elegido un vestido acertado que cuadraba al 100% con el espíritu del evento. No le gusta llamar la atención e intenta pasar inadvertida siempre que puede, pero es inevitable hablar de ella en estas situaciones porque demuestra que siempre está a la altura de las circunstancias.

Manuela Villena de Inés Domecq

Manuela Villena en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

Más allá de la buena elección de Teresa o la presidenta Ayuso, Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido sin duda nuevamente protagonista gracias a su sofisticado diseño firmado por la exitosa creadora andaluza Inés Domecq. Villena se enfundaba un dos piezas de IQ Collecction formado por una chaqueta peplum estructurado color gris con detalle de lazada de terciopelo en el hombro y pantalón de pinzas negro de seda con abotonadura a tono en el bajo. Un elegante conjunto que ha combinado con salones de Franjul y mini bolso de piel de los artesanos Dorantes.

Yolanda Díaz, blanco y negro de Coosy copia de Paula Echevarría

Yolanda Díaz en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

Adentrándonos en la enumeración en caída, es de destacar el estilismo elegido por la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. Lo que en principio parecía una elección correcta de un vestido largo en blanco y negro acorde con la ocasión, se ha convertido sin quererlo en un copy del look que hace ya tiempo lució la actriz e influencer Paula Echevarría, firmado por Coosy. Un diseño entallado con cuerpo en ‘color block’ B&W con falda de vuelo que ha restado frescura a su atuendo.

Aciertos y errores del resto de invitadas

Margaria Robles en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

La nota menos apropiada ,entre varios deslices de estilo, la ha protagonizado la ministra de defensa Margarita Robles con un vestido de la firma Farm Rio. Un diseño de rayón y elastano que mezcla estampados inspirados en tapices con un cuerpo fruncido en un mix de colores y texturas que no ha terminado de casar en el contexto del día.

Isabel Jiménez en la recepción del Palacio Real. (Foto: Gtres)

Por suerte, periodistas como la presentadora Ana Rosa Quintana o Isabel Jimenez, ambas en color blanco, Quintana con un elegante traje de chaqueta y Jiménez con un sofisticado diseño midi de punto y jersey de manga larga de rizo compensando los resbalones. Junto a ellas, el diseño rojo de Pilar Alegría, el traje azul klein de Isabel Rodríguez, el raso de Maria Chivite o la simplicidad del dos piezas de Carmen Calvo se suman a un recuento que ha cerrado ,como destacada más allá del bien o el mal, Marta Carazo, en su estreno dentro del besamanos como nueva secretaria de la reina Letizia. Discreción al máximo para su conjunto de blazer negra y falta midi fluida animal print que ha combinado con unos zapatos kitten heels al más puro estilo de la esposa del rey Felipe VI.