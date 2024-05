‘Maxton Hall’: ¿habrá temporada 2 de la serie de Prime Video?

No es ningún secreto que Prime Video siempre acierta de lleno con los contenidos originales que decide crear para su catálogo. Un claro ejemplo lo encontramos en Maxton Hall, la serie que adapta la historia que se refleja en la novela Save Me de Mona Kasten, que acaba de aterrizar en la plataforma y se ha convertido en todo un éxito.

Cada vez son más las personas que han dado el paso de dejarse llevar por la historia de Ruby Bell, una joven responsable que lleva al prestigioso instituto Maxton Hall como becada. Una oportunidad verdaderamente única para poder lograr su mayor objetivo, que no es otro que poder estudiar en la Universidad de Oxford.

De forma completamente inesperada, Ruby Bell acaba descubriendo un gran secreto por el que James Beaufort, un joven millonario, acaba conociéndola. El apuesto estudiante del Maxton Hall trata por todos los medios de hacer que su compañera guarde silencio, pero no esperaba que la chispa surgiese entre ellos. Y de esa forma tan sumamente apasionada.

Quienes no han dudado en dejarse llevar por esta historia, la han terminado haciéndose la misma pregunta: ¿habrá segunda temporada de la serie Maxton Hall en Prime Video? La plataforma aún no se ha pronunciado, pero vamos a darte algunas razones por las que sí debería haber (y seguramente habrá) una temporada 2 de esta historia.

¿Cómo acabó la temporada 1 de Maxton Hall?

Alerta SPOILERS. En el último capítulo, vimos cómo James y Ruby se reconcilian en Oxford. Los dos están profundamente enamorados y han podido disfrutar al máximo de esa libertad tras estar alejados del padre de James. Pero todo cambia cuando regresan a su ciudad natal, sobre todo para los Beaufort.

Nada más reunirse con su padre, James y Lydia descubren que su madre ha sufrido un derrame cerebral y que los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. El joven no tarda en enfrentarse a su padre, llegando a las manos. ¡Le culpa de la muerte de su madre! Completamente destrozado por la muerte de su madre y por cómo su vida ha vuelto a experimentar un cambio radical, James acude a casa de Ruby.

Antes de entrar, ve cómo la joven está pasándoselo en grande con sus padres y su hermana, con quienes está tremendamente unida. A través del cristal de la puerta ve todo aquello que ella tiene y él siempre anheló tener. Lejos de entrar para compartir con su chica la trágica noticia, decidió desaparecer del lugar. Lo que es un hecho es que el final de esta temporada es tan abierto y quedan tantas preguntas por resolver que es necesaria una segunda temporada.

¿Qué podrían tener en común el rico heredero James Beaufort con Ruby Bell, a quien nadie conoce? Eso es lo que se preguntan todos en #MaxtonHall. Ya disponible en Prime Video.#MaxtonHallOnPrime pic.twitter.com/blAUQPIKms — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 9, 2024

¿Hay posibilidad de que haya temporada 2 de Maxton Hall?

La respuesta es afirmativa. Más allá de ese final abierto –que en muchas ocasiones lo hay y no se renueva- también hay que tener en cuenta algo más: existen dos libros más de Mona Kasten sobre esta historia. Éstos llevan el nombre de Save You y Save Us, y han sido un enorme éxito en cuanto a ventas.

Por lo tanto, tras el éxito que está teniendo la serie, no sería una locura que grabasen una segunda temporada y hasta una tercera si así lo creen conveniente. ¡Hay material de sobra sobre la historia de Ruby Bell y James Beaufort! Sobre todo en el segundo de los libros, donde la relación de los protagonistas experimenta un giro radical que ninguno de los dos llegó a imaginar. Por el momento, Prime Video no se ha pronunciado al respecto, ¡pero probablemente no tarde en hacerlo!