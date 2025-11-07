‘Gran Hermano’: Jorge Javier Vázquez desvela la novedad que romperá las reglas del reality

La pasada noche del 6 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Gran Hermano. El popular formato de convivencia se ha convertido en uno de los realities más legendarios de la parrilla televisiva. Y es que, ya han sido muchas las ediciones y concursantes que han marcado su historia. Por ello, y lejos de concluir el 2025 sin una nueva dosis de la casa más viva de la televisión, la cadena ha vuelto a fichar el formato. Una nueva aventura donde Jorge Javier Vázquez vuelve a convertirse en el maestro de ceremonias.

La nueva edición de Gran Hermano ha aterrizado y lo ha hecho de la mano de muchas novedades. De hecho, y ajustándose a los nuevos tiempos, la Inteligencia Artificial ocupará un lugar muy importante. Asimismo, ahora la localidad madrileña de Tres Cantos será la que acogerá a los participantes. Una ubicación mucho más cercana a las instalaciones de Mediaset España. Pero, no será lo único. Anoche, el presentador catalán recibió a Ion Aramendi en el plató, pues será el encargado de dirigir los debates del concurso.

«Atención, os vengo a contar a todos que es muy importante: ¡El domingo comenzamos el debate a las 22:00 horas de la noche!», comenzó diciendo el presentador. Pero, ahí no quedó todo. «Más importante que todo esto, es una cosa que nadie más sabe aquí y es historia de Gran Hermano», agregó.

«Atención porque esta edición no va a contar durante las primeras semanas, no te digo cuántas, con nominaciones», informó Ion Aramendi. El comunicador ha explicado que revelará la novedad el próximo domingo, 9 de noviembre, durante el debate.

Eso sí, antes de acabar la gala, Jorge Javier Vázquez conectó con la casa para informar a los concursantes de un aspecto muy importante. Y es que, con esto, la organización ha roto por completo las reglas del formato. «De momento, en Gran Hermano no hay nominaciones», comunicó. Unas palabras con las que dejó a todos estupefactos.

«Todos estáis en peligro. Todos estáis nominados», anunció. Unas palabras que sentaron como un jarro de agua fría a los concursantes. Pues, quiere decir que todos están con un pie fuera. Eso sí, Gran Hermano no sería lo mismo sin sus particularidades.

Por ello, la organización ha informado que dos de ellos podrán librarse de la expulsión si hacen lo propuesto en La pajarera. Pues, entre otros aspectos, deberán ir disfrazados de cuco o de flamenco. «Lo habéis oído bien, Gran Hermano 20 rompe las normas. La audiencia está votando y uno de vosotros está pasando sus últimos minutos en la casa porque la expulsión es esta misma noche», les dijo.

Pero, era una pequeña broma. «Ninguna votación está en marcha aunque les hemos hecho creer que sí», reveló al público sin que los concursantes supiesen. Al final, la supuesta expulsada fue Sofía. Pero, la participante tan solo se mudará a la casa de Oasis, lo que ellos no lo saben.