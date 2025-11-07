Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y el estreno de ‘Gran Hermano’

Gran Hermano 20 ha llegado al prime time de Telecinco como una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada, después de Supervivientes All Stars, que celebró su final hace una semana. Jorge Javier Vázquez ha vuelto a medirse contra El Hormiguero y La Revuelta, contra los que ha competido en el horario del acces prime time. Así han ido las audiencias de ayer, jueves 6 de noviembre de 2025.

El reality decidió trocear su emisión, como ya hacía Supervivientes All Stars, para separar el tramo principal de la gala de la competencia de los programas de Motos y Broncano. El tramo Express no pudo competir y se quedó con un escueto 8.7 % y 1.081.000 espectadores. Nada pudo hacer contra La Revuelta y El Hormiguero, que firmaron los mejores datos de la semana gracias a que ya no competían contra los partidos de la Champions y la falta de La isla de las tentaciones en su franja horario.

‘El Hormiguero’: 15.9 % y 1.977.000

‘La Revuelta’: 14.3 % y 1.751.000

‘Gran Hermano’: 8.7 % y 1.081.000

La cuarta plaza del access es para First Dates, que sigue sufriendo en su regreso a Cuatro, esta vez porque comparte mucho de su público con Gran Hermano. Detrás quedan El Intermedio y un Cifras y Letras que sigue despuntando cada día en La 2, siendo el único programa junto a Saber y Ganar que puede competir contra los principales canales.

‘First dates’: 7.6 % y 946.000

‘El Intermedio’: 6.9 % y 871.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 764.000

Audiencias tras el final de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Tras los shows de Broncano y Motos, los programas del prime time comenzaban una batalla en la que ahí sí ha dominado Gran Hermano, aunque con peores números que Supervivientes All Stars. Jorge Javier se imponía a Andreu Buenafuente, como es habitual cada jueves, aunque con una de las distancias más cortas que se recuerdan entre las galas de los realities y el programa de humor de La 1.

La tercera plaza de la franja se la lleva Cuatro gracias a un gran resultado de Iker Jiménez y su Horizonte, que supera a un nuevo capítulo de La Encrucijada, que sigue dando datos demasiado bajos para Antena 3.

‘Gran Hermano 20’: 15.8 % y 889.000

‘Horizonte’: 9.1 % y 543.000

‘La encrucijada’: 8.4 % y 606.000

‘El Taquillazo’: ‘El protector’: 5.1 % y 387.000

Como hemos contado en varias ocasiones en los análisis de audiencias, la llegada del frío y las lluvias hacen que más espectadores elijan quedarse en casa y pasar más tiempo delante de la televisión, eso provoca un jueves con varios récords de temporada

Espejo Público logra su mejor dato del presente curso con un 13.2 % y 355.000 espectadores. De celebración también están en Cuatro gracias a Nacho Abad y a todo el equipo de En boca de todos, que alcanza su récord de espectadores de la temporada al reunir al 7.9 % y 255.000 televidentes.

La otra interesante lucha es por ser la cadena más vista, siendo Antena 3 la que lidera en solitario, aunque con una TVE que sigue acercándose, pero que necesita un paso más para poder aspirar a robarle el puesto. Hasta el día de hoy van así los datos: