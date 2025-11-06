Parecía que la llegada de La isla de las tentaciones al access prime time iba a poner picante a la batalla de audiencias que mantienen La Revuelta y El Hormiguero desde la pasada temporada, pero las cosas no han ido tan bien para Mediaset, al menos en la primera semana. El reality ha mejorado los datos que hasta ahora conseguían los resúmenes diarios de Supervivientes All Stars, pero no ha conseguido nada más que quedarse muy cerca de la segunda plaza en esa franja, aprovechando el tirón del fútbol en la noche del martes. Así quedan las audiencias de ayer, miércoles 5 de noviembre de 2025.

El Hormiguero lidera una vez más gracias a la visita de Sergio Dalma, logrando pasar del 15 % y rozando los dos millones de espectadores, poniendo casi cuatro puntos de distancia sobre su perseguidor. La Revuelta sigue en horas bajas y se conforma con un 11.4 % y 1.455.000 televidentes, sin opciones de plantar cara a Antena 3, algo que no consigue desde hace nueve emisiones. Como decíamos antes, la tercera plaza es para La isla de las tentaciones, que consigue un 10 % y reunir a 1.280.000 espectadores, una pequeña alegría para Mediaset, que sigue es su cambio de modelo de programación.

El que más sufre la llegada del programa de parejas es First Dates, que comparte mucho de su público objetivo, lo que le hace perder la tercera posición en el access, algo que aprovecha El Intermedio para superarle y Cifras y Letras para pisarle los talones desde La 2.

‘El Intermedio’: 7.1 % y 915.000

‘First dates’: 6.8 % y 862.000

‘Cifras y letras’: 6 % y 796.000

En esa misma franja, aunque comenzando antes, se cuela el fútbol gracias al encuentro de la Champions League disputado por el Brujas y el F.C. Barcelona. Con un emocionante empate a tres goles, el Movistar Plus se cuela en las audiencias de ayer con un 7 % y 886.000 espectadores, lo que le colocaría en la lucha por la tercera plaza del access.

La segunda parte de la noche la lidera el concurso El 1 %, que confirma su buena acogida de hace siete días, aunque se deja dos puntos de cuota por el camino desde su estreno. La segunda plaza es para La 1, gracias al estreno del especial 50 años del gran cambio: La foto, un especial dedicado a la muerte del dictador Francisco Franco, que dejó grandes datos para la pública con un 12.4 % y 1.092.000 espectadores, mejorando casi tres puntos el último capítulo de la serie Sin gluten, que se emitió hace siete días.

Mejora también la serie La Agencia, que aprovecha el buen dato de La isla de las tentaciones antes para rozar el doble digito después de haber tocado suelo hace dos semanas. A destacar en Cuatro el buen dato de esta semana de Callejeros, pasando del 6 % de cuota, mientras que laSexta ocupa el farolillo rojo de las cadenas principales con la película Tenemos que hablar.