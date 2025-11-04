Audiencias de ayer: ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ contra ‘La isla de las tentaciones’

La noche de este lunes 3 de noviembre ha estado marcada por la llegada de La isla de las tentaciones 9, que ha competido en el mismo horario de emisión contra El Hormiguero y La Revuelta, una apuesta de Telecinco para intentar dar un susto a los dos programas que suelen liderar en el access prime time. Sandra Barneda y sus parejas llegan avisando de lo que podría pasar en los próximos días, ya que el programa de Telecinco va sumando audiencia según pasan las semanas y comienzan las traiciones de las parejas.

Aunque el reality de parejas no lidera en el primer tramo, el denominado Express, sí que avisa de que llega dispuesto a plantar cara a Motos y a Broncano. Por el momento, Antena 3 lidera el access, pero lo hace muy por debajo del 17 % conseguido la semana pasada, coincidiendo con su programa 3.000, siendo el más perjudicado de esta nueva llegada. También se resiente el espacio de La 1, que ya nota el aliento de Mediaset en este horario con menos de un punto de ventaja. Así quedan las audiencias en el tramo del access prime time:

‘El Hormiguero’: 14.1 % y 1.723.000

‘La Revuelta’: 11.8 % y 1.451.000

‘La Isla de las Tentaciones Express’: 10.9 % y 1.333.000

‘El Intermedio’: 7.5 % y 931.000

‘First Dates’: 7.5 % y 907.000

‘Cifras y letras’: 7.2 % y 912.00

En la segunda parte de la noche, en la que ya no compite contra El Hormiguero y La Revuelta, Sandra Barneda sí que lideró sin problemas, imponiéndose a MasterChef Celebrity, que hasta la semana pasada reinaba sin rival. Aunque pierde el liderato, no le afecta especialmente y mantiene a su público fiel, algo que también ocurre con la serie Renacer, que se mantiene por encima del 10 % de cuota, como es habitual.

‘La isla de las tentaciones 9’: 14.5 % y 1.149.000

‘MasterChef Celebrity’: 13.2 % y 694.000

‘Renacer’: 10.6 % y 701.000

‘El Taquillazo’: ‘Misántropo’: 6.5 % y 431.000

‘Cine clásico’: ‘El fuera de la ley’: 4.9 % y 478.000

La comparecencia de Mazón altera la mañana

TVE, como es tradición, se impone en un momento de gran interés informativo, una conducta que ocurre desde hace décadas y que no ha cambiado, pese a que las cadenas privadas han hecho una apuesta importante por ser referencia informativa.

La dimisión del presidente valenciano fue seguida con un espectacular 22 % de cuota en La 1, dejando a Antena 3 y Telecinco muy lejos. Por su parte, laSexta, cadena que vuelca sus contenidos en el directo y en la información adelantó el inicio de Al rojo vivo, robando a Aruser@s gran parte de su franja de emisión, la que va desde las 9 y hasta las 11 de la mañana. Así se siguió la comparecencia de Carlos Mazón en las diferentes cadenas: