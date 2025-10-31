Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué programa ganó ayer?

El Hormiguero y La Revuelta volvieron a protagonizar el duelo más interesante de la noche en las audiencias de ayer, jueves 30 de octubre, aunque el gran triunfador fue Supervivientes All Stars, que lideró sin rival en la segunda parte de la noche. Así se cierra la semana de enfrentamientos entre Pablo Motos y David Broncano, que termina con un claro ganador en estos últimos cuatro días, una fotografía muy distinta a la que teníamos la semana pasada, cuando hubo más igualdad entre ambos programas.

La visita de Dani Martín al programa sirvió para que Antena 3 liderase, una vez más, el access prime time, mientras que La 1 volvió a bajar del 12 % con la visita de Paz Padilla, Antonio Resines y el grupo sueco The Hives, una mezcla de lo más inesperada en un plató. David Broncano vio como su segunda plaza ha corrido peligro, ya que la primera parte de la final de SV All Stars se queda a una décima de La 1.

Desde la cadena pública se tendrán que preparar para que la semana que viene Telecinco ponga toda la carne en el asador, puesto que llegarán los estrenos de Gran Hermano y La isla de las tentaciones, las grandes apuestas del canal de Mediaset y que podrían robarle audiencia a Broncano y cía.

‘El Hormiguero’: 15.4 % y 1.868.000

‘La Revuelta’: 11.8 % y 1.406.000

‘Supervivientes All Stars Express’: 11.7 % y 1.399.000

‘First dates: Halloween’: 8.1 % y 970.000

‘El Intermedio’: 6.7 % 7 813.000

‘Cifras y letras’: 6.1 % y 747.000

Una vez terminados los espacios de Broncano y Motos, Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño se adueñaron de la audiencia sin dejar opciones al resto de opciones. La gran final de Supervivientes, que coronó a Torres como ganador, consiguió superar el 20 %, aunque obligó a los espectadores a quedarse hasta muy tarde para descubrir al ganador de esta edición.

Por detrás quedan Andreu Buenafuente e Iker Jiménez, que logran buenos datos, pero sin opciones para cercarse a liderar. Por otro lado, el nuevo capítulo de la serie La Encrucijada sigue sufriendo, mientras que la edición especial de laSexta Xplica, con motivo de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, no logró destacar en el segundo canal de Atresmedia. LaSexta sigue sufriendo en sus noches, esperando como ‘agua de mayo’ el regreso de Chicote y su Batalla de restaurantes el próximo martes.

‘Supervivientes All Stars 2’: 20.8 % y 1.233.000

‘Futuro imperfecto’: 12.4 % y 931.000

‘Horizonte’: 9.1 % y 553.000

‘La Encrucijada’: 8.2 % y 627.000

‘laSexta Xplica’: 4 % y 262.000

Las audiencias de la mañana, marcadas por la actualidad política

La presencia del presidente del Gobierno en el senado no sirvió para responder a ninguna duda sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su Ejecutivo, pero hizo que los matinales centrasen la atención de los espectadores en busca de la última hora.

laSexta levantó toda su programación matinal por este motivo, pero no consiguió igualar los buenos datos de Aruser@s:

‘Al rojo vivo’: 6.5 % y 144.000

Comparecencia presidente del Gobierno en el Senado: 5.7 % y 140.000

‘Al rojo vivo’: 7.5 % y 285.000

Comparecencia presidente del Gobierno en el Senado: 6.8 % y 319.000

Audiencias matinales de La 1:

Comparecencia presidente del Gobierno en el Senado: 23.2 % y 491.000

‘Mañaneros 360’: 16.1 % y 535.000

Comparecencia presidente del Gobierno en el Senado: 14.8 % y 659.000

Audiencias matinales de Telecinco:

‘El programa de AR’: 10.7 % y 282.000

Comparecencia presidente del Gobierno en el Senado: 10.9 % y 230.000

Por su parte, Antena 3 no alteró su programación y mantuvo el bloque habitual de Espejo Público, aunque sin perder detalle de lo que sucedía en el Senado, marcando un 12.5 % y 332.000 espectadores. Lo mismo hizo Cuatro, que decidió mantener los episodios de Alerta Cobra y esperar hasta el comienzo de En Boca de Todos para tocar el tema del día. Nacho Abad reunió al 5.9 % y 189.000 televidentes.