Pablo Motos y su equipo de El Hormiguero están de doble celebración, ya que acumulan victorias frente a La Revuelta en audiencias, además de celebrar a lo gran su programa número 3.000 de la historia. La batalla esta vez ha sido completamente descompensada, puesto que el show de Antena 3 se pega otro homenaje después del gran resultado obtenido el pasado jueves con la visita de Isabel Preysler al programa, donde logró récord de temporada. Así quedan las audiencias de ayer, lunes 27 de octubre de 2025, en televisión.

Después de que la semana pasada hubiera días de gran igualdad, en los que la victoria de la noche se llegó a decidir incluso por una centésima, las cosas se han girado por completo. La visita de Laura Pausini consigue reunir a 19.2 % de cuota y 2.189.000 espectadores, aunque hay que explicar que este lunes volvió a terminar más tarde de lo habitual, alargándose hasta pasadas las 23:30 h, robándole minutos al capítulo de la serie Renacer.

En cambio, La Revuelta firmaba uno de sus datos más bajos de la temporada con la visita del futbolista Jorge de Frutos y del grupo Airbag, logrando seducir al 11.4 % y 1.363.000 espectadores. Motos y compañía ganan por casi ocho puntos, su victoria más aplastante hasta el momento sobre su rival.

Si miramos con lupa y analizados los datos en la franja de estricta competencia, es decir, los minutos entre los que La Revuelta y El Hormiguero coinciden en emisión, las cosas no mejoran para La 1:

‘El Hormiguero’: 18.3 % y 2.180.000

‘La Revuelta’: 11.5% y 1.369.000

El resto de programas de la franja de acces prime time se quedan sin opciones, como es común, por lo que sólo pueden luchar por la tercera posición. Supervivientes All Stars sigue en números muy bajos en sus resúmenes, confirmando que Telecinco no debió dejar escapar a First Dates devolviéndolo a Cuatro.

‘Supervivientes All Stars 2: Última Hora’: 7.6 % y 883.000

‘First Dates’: 7.5 % y 897.000

‘El Intermedio’: 6.6 % y 814.000

‘Cifras y letras’: 6.6 % y 844.000

La segunda parte de la noche estuvo dominada, una vez más, por la gala de MasterChef, aunque tuvo que competir directamente contra Motos durante más minutos de lo normal. Eso lo aprovechó la serie Renacer, que al comenzar más tarde mejora su cuota, pero lo hace perdiendo número de espectadores, que debieron decidir marcharse a dormir ante la tardanza del comienzo del capítulo de la serie turca.

‘MasterChef Celebrity’: 13.3 % y 630.000

‘Renacer’: 13.2 % y 667.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘La última llamada’: 6.9 % y 434.000

‘El Taquillazo’: ‘Los mercenarios’: 5.3 % y 357.000

‘Objetivo: París’: 5 % y 391.000

La llegada del frío hace que varios programas hagan récord de audiencias

Así, con el cambio de hora y la bajada de las temperaturas, los espectadores pasamos más tiempo en casa, siendo la televisión el gran protagonista. Programas como Aruser@s (15.6 % y 238.000 en su primer tramo y 16.8 % 390.000 en el segundo) y El Diario de Jorge (11,1 % y 856.000) hacen récord de temporada. Zapeando, aunque en niveles más bajos, también se une a la fiesta en la tarde de laSexta 6.7 % y 542.000 espectadores.

Conforme lleguen más lluvias y más frío, estos récords se irán batiendo en más programas y cadenas, especialmente en las noches y los fines de semana. Se espera que Telecinco sea la gran beneficiada en los próximos días gracias a la final de Supervivientes All Stars este jueves, a la llegada de La isla de las tentaciones y al inminente estreno de la nueva edición de Gran Hermano, que está al caer.