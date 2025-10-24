Audiencias de ayer, jueves 23 de octubre: ‘El Hormiguero’ destroza a ‘La Revuelta’ gracias a Isabel Preysler

Las audiencias de ayer, jueves 23 de octubre de 2025, dejan a El Hormiguero como el gran ganador de la noche, ayudando a que Antena 3 haya conseguido su mejor día de la temporada con casi un 16 % de cuota, dejando muy atrás a La 1. La entrevista de Isabel Preysler, que ha dejado grandes titulares, lidera sin competencia, tanto que ha obligado a Supervivientes a retrasar su horario de comienzo de la parte principal de la gala de expulsión y ha dejado a La Revuelta a más de seis puntos de distancia.

Pablo Motos y los suyos se apuntan una nueva victoria en audiencias después de que el miércoles perdiesen por una centésima, aunque como ya explicamos en Happy FM, esos datos significan que ambos programas firmaron un empate técnico en audiencias. En cambio, el jueves las ganadoras claras fueron Trancas y Barrancas, que firmaron récord de espectadores de esta temporada.

‘El Hormiguero’, con Isabel Preysler: 20,1 % y 2.416.000

‘La Revuelta’, con Can Yaman y Bárbara Lennie: 13,5 % y 1.655.000

Como siempre, hay que poner la lupa en estos datos, ya que Antena 3 jugó su baza de forma muy inteligente y alargó la emisión de El Hormiguero, algo que ha pasado en más de una ocasión en sus 2999 programas con invitados especiales. En este caso, la emisión se alargó hasta casi las 23:30 h, mientras que Broncano no cambió su horario. Eso no impide que en horario de estricta coincidencia el show de Antena 3 gane también por seis puntos de diferencia.

Esta enorme competencia en el access prime time deja al resto de programas con datos bajo mínimos, pudiendo aguantar sólo la primera parte de la gala de Supervivientes:

‘Supervivientes All Stars: Express’ 10,1 % y 1.200.000

‘Cifras y letras’: 6, 6 % y 818.000

‘El Intermedio’: 6 % y 750.000

‘First dates’: 5,9 % y 720.000

‘Supervivientes’ gana en audiencias de la segunda parte de la noche

Una vez terminado El Hormiguero, la gala de Jorge Javier Vázquez domina gracias a retrasar su inicio, aunque afectando, como siempre, a los espectadores, que volvieron a tener que esperar hasta altas horas para ver los mejores momentos. Así quedaron los datos:

‘Supervivientes All Stars 2’: 18,9 % y 1.049.000

‘Futuro imperfecto’: 13,1 % y 1.077.000

‘La encrucijada’: 9,6% 645.000

‘Horizonte’: 7,8 % y 482.000

‘El Taquillazo’: ‘El contable’: 4,5 % y 307.000

‘Sueños de libertad’ hace récord histórico en la tarde

La serie de Antena 3 sigue dando alegrías y demostrando que fue la mejor opción para suplir a Amar es para siempre. Este jueves consigue su mejor cuota histórica con un espectacular 15,8 % y 1.309.000 espectadores. De esta manera responde al récord que marcó hace poco Valle Salvaje, aunque no impide que las ficciones de La 1 sigan disparadas por encima del 13 %: