Isabel Preysler desvela que vino a España por culpa de un hombre: «Por eso estoy aquí»

Isabel Preysler ha vuelto este jueves 23 de octubre al plató de El Hormiguero con su nuevo libro bajo el brazo, titulado Mi verdadera historia. Se trata de una autobiografía en la que cuenta sus memorias, pero en la que hay detalles de su vida que hasta ahora se había guardado por completo, algo que parecía imposible debido a que es una de las personas más famosas de nuestro país. Para sorpresa de toda su prole, la socialité cuenta cómo fue su primer amor y cómo vivió su primera vez con aquel novio de Manila (Filipinas), que no gustaba nada a sus padres.

Ese amor fue el motivo por el que sus padres la mandasen a España, ya que no querían que su futuro lo tuviese con este chico, pese a que también pertenecía a una familia apoderada de Filipinas. Este episodio, que Pablo Motos ha querido desvelar a los espectadores, ocurrió cuando Isabel apenas tenía 18 años y estaba muy enamorada. «No gustaba nada a tus padres, pero fue con él con quien tuviste tu primera vez», le lanzaba el valenciano a bocajarro. Ella, con su habitual discreción, le dejó claro que esa pregunta estaba siendo muy atrevida, pero aun así la respondió.

«Tenía 18 años y estaba locamente enamorada», ha explicado, antes de contar que hicieron un viaje en avioneta hasta una isla en la que él tenía una casa, pero aquello se torció porque la avioneta se estropeó y tuvieron que volver en otro medio de transporte. Al tener que pedir ayuda, fue cuando «me pillaron mis padres y me mandaron a España, por eso estoy aquí».

En ese momento, el presentador de El Hormiguero, que es buen amigo de su invitada, ha recordado que su padre era un poderoso banquero español, pero que no era bien visto por los padres de su madre. Es ahí cuando se casaron en contra de la opinión familiar.

Este momento de rebeldía, que en los años 50, 60 y 70 tenía más valor que ahora, no lo ha repetido en la educación de sus hijos, ya que asegura que no se ha puesto en contra de las decisiones personales de sus hijos, especialmente en el amor. En ese momento, como es lógico, las cámaras enfocaron a Tamara Falcó, que estaba en plató para participar después en la tertulia de actualidad.

Pese a todo, tiene un gran recuerdo de su infancia, aunque con algunos detalles que ha desvelado. «He tenido una vida fácil, una niñez feliz, y mis padres nos han dado a todos los hijos una vida privilegiada, pero eran estrictos y mi adolescencia fue más complicada».

Sobre la educación a sus hijos, Isabel Preysler siempre ha tenido una norma clara para poder tener una convivencia sana: «En casa todos respetamos lo que deciden los otros». Esta forma de entender la vida es la forma de mantener la paz, ya que se trata de una «familia muy numerosa y muy pública, todo sale», por eso hay que mantenerse unidos y apoyarse los unos a los otros, aunque no se esté de acuerdo con decisiones o palabras que hayan podido salir en la prensa.

Aunque Isabel siempre apoya a todos sus retoños por igual, no puede evitar dar su opinión en todo momento. «Aunque no me hacen caso», apuntaba divertida.