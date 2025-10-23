Isabel Preysler cuenta la verdad sobre su nariz: «Los médicos quisieron salir corriendo»

Isabel Preysler es una de las invitadas de esta semana de El Hormiguero, programa al que vuelve después de triunfar en sus anteriores visitas. Allí coincidirá en un plató de televisión con Tamara Falcó, su hija, y con Pablo Motos, con el que ha dejado claro que tiene una gran relación de amistad y que es un invitado habitual a sus cenas, aunque no sea algo que cuente mucho. La publicación de sus memorias, con el título de A mi manera, es la excusa para que regreso al show de Antena 3, donde seguro que volverá a romper audímetros, como ya hizo anteriormente. Uno de los temas que seguro que tocará será el capítulo dedicado a su nariz, que tantas páginas y horas de televisión ha llenado a lo largo del tiempo.

En ellas, Isabel habla de sus relaciones con hombres como Julio Iglesias, contra el que carga sin cortarse al decir que no ha sido «el padre que Enrique merecía», refiriéndose a la rivalidad que siempre han tenido ambos, que les ha llevado a no tener casi relación desde hace años. Con él también vivió uno de los momentos más complicados de su vida, ya que casarse con un artista de talla mundial hizo que su imagen estuviese mirada con lupa en cada revista del corazón de la época.

De sus operaciones estéticas siempre se ha hablado, siendo ejemplo para muchos de recurrir de forma correcta a la cirugía y habiéndose convertido en todo un referente de estilo. Los retoques de su nariz fuera muy comentados, aunque ella siempre quiso evitar hablar del asunto ante los medios, aunque en su libro rompe, por fin, con ese silencio.

Lo que debía ser una operación para mejorar su vida, se convirtió en un calvario. Hay que recordar que aquella intervención se la realizó fuera de España en los años 70, sin los avances que tenemos en la actualidad. Es tan importante este momento, que le dedica un capítulo entero, que se titula Harta de mi nariz.

Según Isabel, aquella fue una intervención para mejorar su respiración por culpa del tabique de su nariz. De ahí que se sometiese a una operación de amígdalas en la ciudad de Manila, pero una vez en quirófano el cirujano le hizo una limpieza de cartílago. La socialité afirma en su libro que aquello fue «un error».

Después, lejos de mejorar, el pánico se apoderó de Isabel Preysler y su familia. «Cuando se me desmoronó la nariz entera, todos los médicos quisieron salir corriendo de allí porque no sabían qué hacer», así lo cuenta en su libro. Desde ese momento comenzó una odisea de hasta ocho operaciones para intentar mejorar su nariz, siendo su última intervención en el año 2023, cuando uno de sus nietos la golpeó sin querer mientras jugaban, provocándole una enorme hinchazón.

«La tengo tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo. Lo que no quiero perderme es achuchar y jugar con mis nietos pequeños, aunque luego, a veces, sin querer, tenga que sufrir las consecuencias», confiesa en ese mismo capítulo de sus memorias.