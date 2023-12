¿Qué audiencia hizo la entrevista a Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’?: no supera a Isabel Pantoja

El Hormiguero ha firmado una de las mejores noches de los últimos tiempos gracias a la entrevista de Isabel Preysler. Esta es la audiencia que logro ayer jueves 14 de diciembre ante sus competidores y cómo queda en el histórico de entrevistas del programa de Pablo Motos.

La madre de Tamara Falcó despertó un enorme interés en la audiencia, algo que queda demostrado porque logra el récord de esta temporada para el espacio de Antena 3 con un espectacular 20.6% de share y 2.758.000 espectadores. Lo que le convierte en líder absoluto de la noche, ya que la noche se alargó hasta pasadas las once de la noche, cuando lo habitual es que finalice alrededor de las 22:45 h. Una jugada maestra que demuestra que cancelar la emisión de Joaquín, el novato fue un acierto.

ARRASA @isabelpreysler en @El_Hormiguero siendo lo + visto del día con un 20.6% de cuota, 2.758.000 espectadores y 5.549.000 consumidores únicos Su fidelidad del 49.7% produce un 38.8% de plusvalías sobre la cuota de @antena3com IMPRESIONANTE!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/iUBCTu9bJF — Dos30′ (@Dos30TV) December 15, 2023

¿Cuál ha sido la entrevista más vista de El Hormiguero?

Pese a que marca un gran dato, la visita de la madre de Tamara Falcó no logra colarse en el top 10 histórico de programa. Se queda por detrás de las visitas de los políticos más importantes de los últimos años, del ganador de Pasapalabra y de Isabel Pantoja.

Alberto Núñez Feijóo: 25.9% y 3.079.000 Pablo Díaz : 24% y 2.970.000 Isabel Pantoja: 23.8% y 4.783.000 Joaquín Sánchez (ex futbolista del Real Betis): 23.8% y 3.095.000 Santiago Abascal: 23.5% y 4.049.000 Entrevista a los finalistas de ‘El Desafío’ (edición de 2023): 23.5% y 3.522.000 Pedro Cavadas: 23.3% y 3.670.000 Isabel Díaz Ayuso: 23.2% y 3.588.000 Pedro Sánchez: 22.8% y 2.922.000 José Luis Martínez-Almeida: 22% y 3.88.000

Así afecta al resto de programas

La competencia de El Hormiguero ha visto como el interés por Isabel Preysler ha provocado que varias de las ofertas del access prime time -que cada día se alarga hasta más tarde- hayan sufrido en las audiencias de ayer.

Nueva 3ª mejor cuota de temporada para #GHVIPGala14 al LIDERAR su franja de emisión con un 13.3% de cuota, 969.000 espectadores y llegar a los 2.483.000 usuarios únicos +23.4% de plusvalías con #T5 en el día BIEN!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mryg72jbdY — Dos30′ (@Dos30TV) December 15, 2023

GH VIP 8 en su primer tramos de tuvo que conformar con un 8 % y 1.085.000 espectadores pese a estar en su recta final. En su segunda parte, ya sin Motos y compañía, sube en cuota hasta el 13.3 %, pero pierde espectadores hasta los 969.000.

Más perjudicado fue No sé de que me hablas. El nuevo programa de Mercedes Milá bajó hasta el 6.4 % y 870.000 personas conectadas. El intermedio se movió en sus datos habituales con un 8.3 % y 1.130.000 espectadores, mientras que First Dates mantiene a sus fieles y apenas se resiente al conseguir un buen 7.7 % y 1.040.000 televidentes.