Pablo Motos confiesa en ‘El Hormiguero’ qué persona le cambió la vida

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de la cantante Nicki Nicole a su plató, pero también con la habitual tertulia de actualidad de los jueves. Además de la situación política, Pablo Motos confesó ante los espectadores cómo salió de su pasado conflictivo gracias a una persona que decidió ayudarle.

La actualidad política marcó gran parte de la sección, pero antes de despedirse de los espectadores quiso hablar de un tema que nada tiene que ver con la política. Abrió el melón de qué personas le cambiaron la vida a los tertulianos y al público.

«A mí me cambió la vida un profesor. Yo era muy malo, un poco más que el tope de malo, horroroso. Hubo un docente que se dio cuenta de que lo que me pasaba es que era muy inquieto», arrancó a explicar.

«A mí nadie me hacía caso nunca, me ponían malas notas… pero llegó un profesor y me dijo cuando acabó la clase que quería conocerme y se venía a pasear conmigo por la tarde», continuó.

Este comportamiento fue una sorpresa para él, ya que estaba acostumbrado a que todos los profesores le dejasen claro que le esperaba un mal futuro por las malas compañías que tuvo durante su adolescencia. En cambio, este profesor le dijo que no era una «estropeada y llena de errores, sino que era un tío muy interesante para ese profesor».

Al contrario, Pablo Motos agradeció que por primera vez le destacasen lo bueno de su personalidad: «Me dijo que era listo y por qué no probaba a estudiar. Le hice caso, empecé a sacar buenas notas y vi que se me daba bien. Me di cuenta de que era mucho mejor tener a tus padres a favor que en contra. Ese profesor me cambió la vida».

El pasado conflictivo de Pablo Motos

Aunque el valenciano puede presumir por ser uno de los grandes presentadores y empresarios de la televisión -además de presentador es el dueño de la productora de El Hormiguero junto a su socio Jorge Salvador-, su juventud estuvo ligada a la delincuencia.

En Requena -su pueblo- se convirtió en un delincuente habitual junto a un grupo de amigos con los que llegó a robar, siendo fichados por las autoridades. Eso hizo que sus padres casi tirasen la toalla con él y pensasen que nunca podría llevar una vida normal.

Tal y como contó en una entrega del programa Hermano Mayor, emitida en el año 2011 en Cuatro, decidió abandonar ese mundo cuando en una semana vio como un amigo murió en un accidente huyendo tras un robo y otro entró en la cárcel. Unido a los buenos consejos de su profesor, decidió cambiar de hábitos y dedicarse por completo al mundo de la radio y de la música, lo que más tarde le llevaría a triunfar en los medios de comunicación.