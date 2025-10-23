Isabel Preysler presenta su libro de memorias en ‘El Hormiguero’: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta

Isabel Preysler ha demostrado una vez más que sigue siendo la reina de corazones, volviendo a ocupar todas las portadas debido a la publicación de su libro de memorias. Aunque no es su primera biografía, las últimas fueron escritas por Paloma Barrientos y Jaime Peñafiel (colaborador de OKDIARIO), esta es una autobiografía, por lo que en este libro es la propia socialité la que explica su vida desde su punto de vista. En ellas habla de sus parejas, dejando opiniones y detalles muy jugosos sobre Mario Vargas Llosa, Julio Iglesias y hablando de temas tabú como era hasta ahora su nariz.

Mi verdadera historia, que es como se titula este libro, está a la venta desde el 22 de octubre en formato físico y en libro digital, por lo que está disponible en las principales librerías de toda España, además de en las tiendas digitales. En esta entrevista estará apoyada por Tamara Falcó, que acudirá como cada jueves a su trabajo como colaboradora de la tertulia de actualidad, además de la complicidad de su amigo Pablo Motos, con el que tiene una bonita amistad desde hace años.

Este libro se puede comprar por entre 22 y 23 euros en formato físico, mientras que se puede encontrar por un precio de entre 12 € y 13 € en las tiendas de libros digitales para descargar como ebook. Se espera que sea uno de los superventas de este final de año, aunque deberá pelear contra otra biografía, como es la de Mar Flores.

¿De qué habla Isabel Preysler en su libro?

Nacida en el año 1950 en la ciudad de Manila, pertenece a una de las familias más acomodadas de Filipinas, por lo que al llegar a España pronto comenzó a codearse con las familias más importantes de la aristocracia y la sociedad española del momento.

En estas memorias habla, como no podía ser de otra manera, de su relación con Julio Iglesias, con el que se casó y fue madre de tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique. De él habla sin cortarse ni un pelo sobre sus celos y de la mala relación que tiene con Enrique por culpa de sus carreras musicales.

Tras este divorcio llegarían primero Carlos Falcó, padre de Tamara y conocido por ser marqués de Griñón y después Miguel Boyer, ex ministro socialista del Gobierno de Felipe González. En estas páginas reconoce que fue infiel al marqués de Griñón con el político, algo que intentó evitar, pero su enamoramiento fue imposible de parar.

También hay un capítulo entero dedicado a su nariz, la que le ha dado más de un problema en su vida, algo que te contamos en Happy FM con detalle.