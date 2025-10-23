El duelo entre David Broncano y Pablo Motos parecía finiquitado al final de la pasada temporada, cuando La Revuelta se marchó de vacaciones pidiendo la hora después de perder incluso con las repeticiones veraniegas de El Hormiguero. Pero las cosas han cambiado con el comienzo de la nueva temporada y el show de La 1 ha conseguido plantar cara, en días contados eso sí, a las hormigas más famosas de la televisión. Pese a todo, el programa de Antena 3 sigue manteniendo el control general de las audiencias, sumando muchas más victorias que su rival desde que comenzó el curso. Así quedaron las audiencias de ayer, miércoles 22 de octubre de 2025.

Como decimos, hay que poner la lupa en los resultados, ya que desde Atresmedia reclamarán la victoria en el dato total, mientras que desde la cadena pública lo harán al mirar el dato de la franja de estricta coincidencia (los minutos en los que los dos programas coinciden en emisión). Estamos ante un claro caso de empate técnico, pero en el mundo de la televisión eso no suele gustar, por eso es momento de explicar qué pasó ayer.

En primer lugar, hay que recordar que fue noche de Champions y que se celebró un clásico europeo como un Real Madrid vs. Juventus, por lo que hubo un gran número de espectadores que dejaron la televisión en abierto para ver el partido. Según las mediciones de Kantar Media fue el 6,6 % de la audiencia y 803.000 espectadores, aunque es sabido que estos eventos deportivos reúnen a grandes grupos de gente frente a la televisión en reuniones en casas y bares, por lo que seguro que fueron muchos más.

Esa bajada de espectadores la notó especialmente El Hormiguero, que siempre sufre más cuando las competiciones europeas llegan a su fase final con equipos españoles, aunque curiosamente aguanta mejor sus datos cuando la que juega es la selección española y se puede ver en un canal en abierto.

En el dato general de toda su emisión, el espacio de Antena 3 logra una media del 13 % y 1.589.000 espectadores. Por su parte, Broncano y compañía pierden por tres décimas ante su rival: 12,7 % de cuota y 1.558.000 espectadores. Con este primer dato, la victoria sería para El Hormiguero.

Sin embargo, si se pone la lupa en la franja de estricta coincidencia, las cosas cambian lo suficiente como para que haya un cambio de liderato. Desde las 21:56 h y hasta las 23:14 h los dos programas estuvieron en emisión y lucharon directamente por la audiencia, siendo ahí cuando La Revuelta gana por la mínima, tanto que hay que ir a la centésima para desempatar:

‘La Revuelta’: 12,98 % y 1.591.000 espectadores vs. ‘El Hormiguero’: 12,97% y 1.590.000 espectadores.

La lógica dice que realmente ayer hubo un empate técnico entre los dos programas, pero lo cierto es que cada cadena reclamará la victoria usando los datos que hemos dado anteriormente.

Audiencias de ayer del resto de programas

Dejando de lado la rivalidad más importante de la televisión, el resto de espacios del access prime time se quedan sin opciones de lograr grandes números. Hay que destacar el mal momento que vive El Intermedio, que vuelve a ver como Cifras y letras le come la tostada, aunque su horario de emisión no sea el mismo.

‘Supervivientes All Stars: Última hora’: 8 % y 974.000

‘First dates’: 6,8 % y 832.000

‘Cifras y letras’: 6,9 % y 866.000

‘El Intermedio’: 5,8 % y 716.000

La segunda parte de la noche, a la que sólo llegan los espectadores que deciden aguantar hasta bien entrada la madrugada, estuvo dominada por la serie Sin gluten, que sigue perdiendo adeptos desde su estreno. En apenas dos semanas pierde seis puntos, haciendo que las alarmas comiencen a sonar para ver cuándo se estabilizan esos números.