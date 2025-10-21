Audiencias de ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ de ayer, lunes 20 de octubre

Las audiencias del lunes 20 de octubre en televisión están marcadas por un nuevo enfrentamiento entre La Revuelta y El Hormiguero, que siguen luchando por ser el programa más visto de las noches en televisión. En la segunda parte de la noche, MasterChef Celebrity se ha enfrentado al cine de Telecinco y laSexta, mientras que Cuatro y Antena 3 confiaban en sus series para el prime time del lunes. Así han quedado los datos.

El Hormiguero confiaba en el mundo del fútbol gracias a la visita de Luis de la Fuente, seleccionador nacional. El riojano lograba reunir a un 14 % de share y 1.686.000 televidentes durante su visita a Pablo Motos y su equipo. Esto supone una bajada de más de tres puntos respecto al pasado jueves, cuando marcó un espectacular 17,6 % de cuota, en gran parte al morbo de ver a Juan del Val con su Premio Planeta. La Revuelta, por su parte, cumplía su promesa con los seguidores y tenía en su plató al ex concursante de OT Javián y al político Gabriel Rufián, dos visitas que elevaron sus datos hasta el 14,4 % de cuota y 1.760.000 espectadores. Una significativa mejora respecto al jueves, cuando Broncano no llegó ni al 12 % de cuota.

En el resto de canales, la sorpresa (aunque ya no es tan novedad) la ha dado Cifras y letras, que supera desde La 2 a laSexta con su máximo de temporada, días después de entregar su bote, peleando con Cuatro por la cuarta posición de la noche.

‘Supervivientes: All Stars. Última Hora’: 8 % y 955.000

‘First Dates’: 7,7 % y 935.000

‘Cifras y letras’: 7,1 % y 879.000 (máximo de temporada)

‘El Intermedio’: 6,4 % y 788.000

Ya sin La Revuelta y El Hormiguero, el control de las audiencias de la noche fue para MasterChef Celebrity, que vivió una nueva gala de expulsión reuniendo al 13,1 % de la audiencia, logrando a 704.000 sufridos espectadores de media que aguantaron hasta más de las dos de la madrugada. La segunda posición, como ya es habitual, la consigue Antena 3 gracias a la serie Renacer, que mantiene a sus fieles seguidores. El estreno de la serie Objetivo: París llega con buenos datos a Cuatro, aunque habrá que esperar para comprobar si los mantiene en las próximas semanas.

‘Renacer’: 10,6% 708.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Sound of Freedom’: 9,6 % 581.000

‘Objetivo: París’: 7,1 % y 606.000 (estreno)

‘El Taquillazo’: ‘Políticamente incorrectos’: 5,7 % y 416.000

