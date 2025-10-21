Audiencias de ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ de ayer, lunes 20 de octubre
Audiencias de los principales programas del lunes 20 de octubre de 2025
Las audiencias del lunes 20 de octubre en televisión están marcadas por un nuevo enfrentamiento entre La Revuelta y El Hormiguero, que siguen luchando por ser el programa más visto de las noches en televisión. En la segunda parte de la noche, MasterChef Celebrity se ha enfrentado al cine de Telecinco y laSexta, mientras que Cuatro y Antena 3 confiaban en sus series para el prime time del lunes. Así han quedado los datos.
El Hormiguero confiaba en el mundo del fútbol gracias a la visita de Luis de la Fuente, seleccionador nacional. El riojano lograba reunir a un 14 % de share y 1.686.000 televidentes durante su visita a Pablo Motos y su equipo. Esto supone una bajada de más de tres puntos respecto al pasado jueves, cuando marcó un espectacular 17,6 % de cuota, en gran parte al morbo de ver a Juan del Val con su Premio Planeta. La Revuelta, por su parte, cumplía su promesa con los seguidores y tenía en su plató al ex concursante de OT Javián y al político Gabriel Rufián, dos visitas que elevaron sus datos hasta el 14,4 % de cuota y 1.760.000 espectadores. Una significativa mejora respecto al jueves, cuando Broncano no llegó ni al 12 % de cuota.
En el resto de canales, la sorpresa (aunque ya no es tan novedad) la ha dado Cifras y letras, que supera desde La 2 a laSexta con su máximo de temporada, días después de entregar su bote, peleando con Cuatro por la cuarta posición de la noche.
- ‘Supervivientes: All Stars. Última Hora’: 8 % y 955.000
- ‘First Dates’: 7,7 % y 935.000
- ‘Cifras y letras’: 7,1 % y 879.000 (máximo de temporada)
- ‘El Intermedio’: 6,4 % y 788.000
Ya sin La Revuelta y El Hormiguero, el control de las audiencias de la noche fue para MasterChef Celebrity, que vivió una nueva gala de expulsión reuniendo al 13,1 % de la audiencia, logrando a 704.000 sufridos espectadores de media que aguantaron hasta más de las dos de la madrugada. La segunda posición, como ya es habitual, la consigue Antena 3 gracias a la serie Renacer, que mantiene a sus fieles seguidores. El estreno de la serie Objetivo: París llega con buenos datos a Cuatro, aunque habrá que esperar para comprobar si los mantiene en las próximas semanas.
- ‘Renacer’: 10,6% 708.000
- ‘Cine 5 estrellas’: ‘Sound of Freedom’: 9,6 % 581.000
- ‘Objetivo: París’: 7,1 % y 606.000 (estreno)
- ‘El Taquillazo’: ‘Políticamente incorrectos’: 5,7 % y 416.000
¿Qué programa fue el más visto de ayer, lunes 20 de octubre?
El título de más visto se lo llevó Antena 3 Noticias 2, presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero, que logra una audiencia media del
El ránking diario de cadenas deja, como es usual, a la principal cadena de Atresmedia liderando en solitario.
- Antena 3: 13,9 %
- La 1: 13,1 %
- Canales temáticos de pago: 9,9 %
- Telecinco: 9,3 %
- Autonómicas: 8,2 %
- laSexta: 6,7 %
- Cuatro: 5,6 %
- La 2: 3,6 %
