Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Bahar reza para que Umay esté a salvo. No es ningún secreto que ha pasado muchísimo miedo pensando en que la chica que se encontraba en quirófano fuese su hija y que la había perdido para siempre. Por si fuera poco, no puede evitar sentirse profundamente culpable por su desaparición, por lo que Aziz trata de animarla. La protagonista asegura que, gracias a ella, han salido adelante y que el verdadero culpable es su padre.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Timur acaba escuchando esa conversación a escondidas. Como es de esperar, esas palabras le producen muchísimo dolor, y se marcha afectado. En cuanto a Umay, vuelve a casa gracias a Yusuf, un chico que la ha encontrado y ayudado a escapar de unos delincuentes. Por si fuera poco, le ha hecho darse cuenta de la suerte que tiene con su familia. Umay y Çagla convencen a Bahar para intentarlo, de una vez por todas, con Evren para no quedarse con la duda de qué podría haber pasado entre ellos. La protagonista de esta historia se arma de valor para presentarse en casa del cirujano, pero se encuentra una desagradable sorpresa al llegar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 20 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Bahar se anima a declarar su amor a Evren, pidiéndole otra oportunidad. A pesar de todo, Naz aparece de repente. Como es de esperar, Bahar se queda hundida al verles juntos y desaparece, víctima del agobio.

Parla trata de hablar con Umay, pero ella no quiere ni verla. Finalmente, las dos deciden hablar y hacer las paces, mientras pintan un graffiti juntas. Umay da el paso de sincerarse con Cem, no sin antes pedirle permiso a su madre. Evren es incapaz de quitarse a Bahar de la cabeza. ¡No puede concentrarse en su trabajo!

Lejos de que todo quede ahí, Evren se sincera como nunca con Naz, hasta tal punto que confiesa que no está preparado para una relación. Así pues, después de todo lo vivido, han acordado mantener su amistad. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.