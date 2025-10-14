No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Bahar ha descubierto que Umay se ha ido de casa, por lo que trata de localizarla a como dé lugar, pero no lo consigue. Como no podía ser de otra manera, toda la familia se preocupa muchísimo por ella. Es más, no tardan en dirigirse a la comisaría más cercana para denunciar su desaparición.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Evren confiesa a Naz que atravesó una ruptura tremendamente complicada, y que esa situación le llevó a marcharse, por un tiempo, a Estados Unidos. Además, ha reconocido que, a pesar del tiempo, no lo ha conseguido superar. Ella se muestra profundamente sorprendida por lo que acaba de descubrir, pero opta por disimular y le pide fluir, mientras continúan conociéndose. Aparece en el hospital una chica herida de gravedad como consecuencia de un traumatismo múltiple. Casualmente, su edad y su aspecto coinciden a la perfección con los de Umay. La llevan a quirófano y Evren comienza a operarla, pero su estado de salud se complica de forma vertiginosa. De hecho, puede que no supere la intervención.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 14 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Bahar no puede evitar rezar para que Umay se salve. Como es de esperar, ha pasado mucho miedo pensando que la chica del quirófano fuese su hija y que la había perdido para siempre. Por si fuera poco, se siente verdaderamente culpable por su desaparición, por lo que Aziz trata de animarla para que deje ese pensamiento a un lado.

Por si fuera poco, asegura que, gracias a ella, han salido adelante y que el único culpable de todas y cada una de sus desgracias es, indudablemente, su padre. Timur escucha toda la conversación a escondidas, sintiéndose profundamente afectado. Umay vuelve a casa gracias a Yusuf, un chico que la ha encontrado y la ha ayudado a escapar de unos delincuentes.

Por si fuera poco, le ha hecho darse cuenta de que tiene mucha suerte con su familia. Umay y Çagla convencen a Bahar para que intentarlo con Evren y no quedarse con la duda. Ella se llena de coraje y aparece en su casa, pero se encuentra con una sorpresa un tanto desagradable nada más llegar. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.