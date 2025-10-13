Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo Evren hace todo lo que está en su mano para tratar de pasar página y olvidar, para siempre, a Bahar. Pero por mucho que lo intenta, lo cierto es que no se ve capaz de conseguirlo. Ella, por su parte, se encuentra en la misma situación. Un periodista hizo un reportaje respecto a un supuesto blanqueo de capitales del hospital Peran.

Así pues, le piden que vaya a visitarlo para demostrarle que no está en lo cierto y que, en realidad, se trata de un gran hospital. Durante su visita, el ascensor se estropea, por lo que el periodista se queda atrapado junto a Bahar. Lejos de que todo quede ahí, el comunicador se desmaya de forma inesperada como consecuencia de una obstrucción intestinal. Bahar, por su parte, debe realizar una primera intervención de urgencia para tratar de salvarle la vida. Al mismo tiempo, Rengin está al cargo de una inspección que se lleva a cabo en su despacho. Los inspectores no tardan en descubrir lo sucedido con el ascensor, tanto es así que les podrían cerrar el hospital. Umay descubre que Parla ha visto a Cem y ha optado por ocultárselo. Lleva muchísimo tiempo triste y siente que absolutamente nadie se preocupa por ella. Así pues, decide marcharse dejando una carta de despedida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 13 de octubre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a ver cómo Bahar ha descubierto que Umay se ha marchado de casa, por lo que hace todo lo que está en su mano para localizarla. Aun así, es incapaz de encontrarla. Toda su familia se preocupa mucho por ella, hasta tal punto que han querido denunciar en comisaría su desaparición.

Lejos de que todo quede ahí, Evren confiesa a Naz que pasó por una ruptura muy complicada y eso hizo que pusiese rumbo a Estados Unidos. Además, ha confesado que no lo ha terminado de superar. Ella se queda sorprendida, pero trata de disimular. Es más, le pide seguir conociéndose para ver qué ocurre entre ellos.

Una joven aparece en el hospital con una herida de gravedad como consecuencia de un traumatismo múltiple. Por su edad y su aspecto no tardan en darse cuenta de que se trata de Umay. Acto seguido, la llevan a quirófano y Evren comienza a operarla. Su salud se complica, hasta tal punto que es posible que no supere la intervención. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.