Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Bahar y Çagla se despiertan en comisaría. Y todo porque la noche anterior, durante la celebración de su cumpleaños, Bahar se pasó con la bebida al ver que Evren tenía una cita. Es más, acabó montando tal espectáculo en mitad del restaurante que acabó siendo arrestada por las autoridades. Una situación verdaderamente sorprendente, a la par que impactante, que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Umay cree firmemente que Parla continúa teniendo contacto con Cem. Por lo tanto, es incapaz de entender el motivo por el que ha decidido ocultárselo. Pero no todo queda ahí, puesto que Cem aparece por sorpresa con la intención de ver a su hermano, sin tan siquiera imaginar que iba a recibir una sorprendente oferta laboral. Gülçiçek ha confesado a su hija que está saliendo con el doctor Reja y ella, como no podía ser de otra forma, opta por desearle lo mejor. Es un hecho que se siente profundamente feliz por verla tan ilusionada. Por si fuera poco, Gülçiçek le hace saber que están pensando en ir mucho más allá. ¿En qué consiste, exactamente? En mudarse juntos. Algo que podría convertirse en un gran punto de inflexión en su relación sentimental.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 7 de octubre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Evren hace todo lo que está en su mano para pasar página e intentar olvidar a Bahar. A pesar de todo, es incapaz de lograrlo. Ella se encuentra en la misma situación. Un periodista hizo un reportaje sobre el blanqueo de capitales del hospital Peran.

Así pues, le piden que vaya a visitarlo para demostrarle que está ante uno de los grandes hospitales del país. Durante su visita, el ascensor se estropea y se queda atrapado junto a Bahar. Pero no todo queda ahí, sino que el periodista se desmaya como consecuencia de una obstrucción intestinal.

Por lo tanto, Bahar toma la decisión de llevar a cabo una primera intervención de urgencia para salvarle la vida. Rengin, al mismo tiempo, está a cargo de una inspección en su despacho. Es evidente que si los inspectores descubren lo sucedido en el ascensor, el hospital podría llegar a cerrar sus puertas. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.