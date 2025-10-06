Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar y Çagla despiertan en comisaría
Llegan nuevas complicaciones
Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado martes 30 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Umay está muy irascible y hostil como consecuencia de su distanciamiento con Cem. Los profesores del colegio han decidido avisar a Timur de que está faltando a clase y, por consiguiente, su rendimiento ha bajado de forma vertiginosa. Finalmente, deciden expulsarla por su comportamiento. Ella no tarda en explotar, como nunca, con su familia. Es más que evidente que, dadas las circunstancias, empieza a estar al límite. En muchos sentidos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Evren ha realizado una primera cirugía que, por fortuna, ha acabado siendo todo un éxito. Incluso la hija de la paciente, que había sido tremendamente dura con él, ha comenzado a mostrarse mucho más cercana. Hasta tal punto que le ha pedido una cita. En cuanto a Bahar, se muestra profundamente triste, puesto que piensa que absolutamente nadie se ha acordado de su cumpleaños. Lo cierto es que se emociona al descubrir que Çagla lo tenía todo planeado para darle una sorpresa. Pero no todo queda ahí, puesto que Bahar lo está dando todo en su fiesta de cumpleaños, hasta que una noticia relacionada con Evren acaba por completo con su alegría.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 6 de octubre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca van a ver cómo Bahar y Çagla despiertan en comisaría. Durante la celebración de su cumpleaños la noche anterior, Bahar se pasó bebiendo al ver que Evren tenía una cita. Es más, acabó montando un espectáculo en mitad del restaurante y las detuvieron.
Umay cree firmemente que Parla continúa teniendo contacto con Cem, y no entiende el motivo por lo que se lo oculta. Cem aparece por sorpresa para ver a su hermano y acaba teniendo una oferta laboral, mientras que Gülçiçek confiesa a su hija que está saliendo con el doctor Reja. Ella no puede evitar desearles lo mejor.
Es más, está muy feliz por verla tan ilusionada. Todo ello mientras Gülçiçek dice que están pensando en mudarse juntos. Algo que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer que se emite esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
