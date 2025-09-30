Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar, emocionada por la sorpresa de Çagla
Se queda sin palabras
No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores han podido disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, vemos cómo Bahar hace todo lo que está en su mano para intentar hacer su vida alejada de Evren, por lo que opta por volcarse en su trabajo y en sus seres queridos. El doctor, por su parte, triunfa en Estados Unidos como cirujano, recibiendo la enhorabuena por su gran trabajo durante estos últimos meses. Evren se ve obligado a volver a la fundación Peran para realizar unas cirugías muy complicadas.
Lejos de que todo quede ahí, Timur continúa insistiendo en acercarse a Bahar, organizando una cena con toda la familia. En cuanto a Seren, se siente profundamente agobiada con sus hijos. Hasta tal punto que necesita trabajar para tratar de despejarse. Ella y Aziz no paran de discutir, y la tensión de tener que criar a dos hijos acaba llevándolas al límite. Por si fuera poco, Evren ha llegado al hospital y no ha dudado un solo segundo en pasar de largo al ver a Bahar, como si ya no le importase absolutamente nada. Un gesto por el que ella se queda muy triste, pero también profundamente decepcionada. Pero no todo queda ahí, puesto que Evren opta por mantenerse frío y distante en todo momento. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.
¿Qué sucede en el capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 30 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Umay se muestra profundamente irascible y hostil desde su distanciamiento con Cem. Los profesores del colegio se han puesto en contacto con Timur de que está faltando a clase y su rendimiento ha bajado. Finalmente, han decidido expulsarla por su comportamiento.
Dadas las circunstancias, ella no duda en explotar contra su familia. Evren ha realizado la primera cirugía y resulta ser un éxito. Incluso la hija del paciente, que había sido muy dura con él, se muestra más cercana. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en pedirle una cita. Bahar se muestra cada vez más triste.
Y todo porque cree que nadie se ha acordado de su cumpleaños. Aun así, se emociona muchísimo al descubrir que Çagla lo tenía todo planeado para darle una sorpresa. Bahar lo está dando todo en su fiesta de cumpleaños, hasta que una noticia que tiene relación con Evren acaba por completo con su alegría. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3