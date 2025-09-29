Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 23 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera, hemos podido ver cómo Evren se siente profundamente desesperado al pensar que, si hubiera hecho caso a la ubicación de Bahar, la podría haber salvado. Todo ello mientras Tolga y Aziz tratan de buscar la manera más que perfecta para encontrarlas, antes de que sea demasiado tarde. Es un hecho que el tiempo ha empezado a jugar en su contra, por lo que deben actuar con rapidez para evitar que sus peores presagios acaben cumpliéndose.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Efsun se anima a decir a Seren que tiene que marcharse al extranjero por un tiempo. Y todo como consecuencia de una supuesta oferta de trabajo que ha recibido. Lo cierto es que quiere ocultar, en la medida de lo posible, la gravedad de su enfermedad. En cuanto a Bahar, se ve en la obligación de tratar a uno de los secuestradores, por lo que trata de aprovechar su visita a la farmacia por medicamentos para hacer señales de auxilio. Por si fuera poco, tanto Bahar como Çagla y Rengin se animan a seguir adelante con un arriesgado plan para tratar de sedar a los secuestradores. Es entonces cuando logran escapar. Además, la policía les acaba deteniendo junto a Tugra, por lo que, contra todo pronóstico, su terrible pesadilla podría haber llegado a su fin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 29 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Bahar trata de hacer su vida alejada de Evren, volcándose no solamente en su trabajo sino también en sus seres queridos. En cuanto a Evren, está arrasando como cirujano en Estados Unidos. Hasta tal punto que no tardan en darle la enhorabuena por el excepcional trabajo que ha hecho en los últimos meses.

Lejos de que todo quede ahí, Evren tiene que regresar a la fundación Peran para realizar varias cirugías un tanto complejas. Todo ello mientras Timur insiste en acercarse a Bahar, hasta tal punto que no duda en organizar una cena con toda la familia. Seren se siente agobiada con sus hijos. Es más, tiene claro que necesita trabajar para intentar despejarse. Además, ella y Aziz no dejan de discutir.

Evren llega al hospital y pasa de largo al ver a Bahar. Como es de esperar, ella se siente profundamente triste, a la par que decepcionada. Evren, por su parte, no duda en mantenerse completamente frío y distante con ella. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.