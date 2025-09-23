Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores han podido disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera, han sido testigos de cómo Bahar, Rengin y Çagla están retenidas en contra de su voluntad por los hombres de Tugra. Como es de esperar, se muestran profundamente desesperadas, hasta tal punto que prometen no decir nada de lo que ha sucedido si las dejan escapar. Ellos, lejos de reaccionar como esperaban, no dudan un solo segundo en amenazarlas de muerte.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca han podido ver cómo Bahar no duda un solo segundo en mandar su ubicación a Evren durante el secuestro, pero él no tiene batería. Eso sí, cuando ve el mensaje, decide no hacerle caso al estar convencido de que no se trata de algo importante, ni muchísimo menos. En cuanto a Evren y Tolga, finalmente, se han dado cuenta de que está sucediendo algo raro. ¿El motivo? No están consiguiendo localizar a ninguna de ellas, por lo que empiezan a temerse lo peor. Tanto es así que deciden comenzar a buscarlas para tratar de lograrlo antes de que sea demasiado tarde. ¡El tiempo está jugando en su contra, como no podía ser de otra manera!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite en Antena 3 van a ser testigos de cómo Evren no puede evitar sentir una profunda desesperación, al pensar que si hubiera hecho caso a la ubicación de Bahar podría haberla salvado. Tolga y Aziz, por su parte, deciden buscar la manera de encontrarlas.

Por si fuera poco, Efsun hace saber a Seren que tiene que marcharse un tiempo al extranjero tras recibir una suculenta oferta de trabajo. Y todo porque quiere ocultar su enfermedad. En cuanto a Bahar, se ve obligada a tratar a uno de los secuestradores y trata de hacer señales de auxilio en la farmacia cuando acuden a por medicamentos.

Lejos de que todo quede ahí, Bahar, Rengin y Çagla deciden seguir adelante con un plan establecido, cuyo objetivo no es otro que sedar a los secuestradores para conseguir escapar. La policía les acaba deteniendo junto a Tugra. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.