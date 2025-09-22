Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar, Rengin y Çagla, amenazadas de muerte
Una situación crítica
No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Timur sigue profundamente convencido de que puede recuperar a Bahar. Hasta tal punto que está dispuesto a hacer hasta lo imposible por luchar por ella, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Lejos de que todo quede ahí, Evren se siente muy enfadado, pero también profundamente decepcionado con Bahar. Al fin y al cabo, le dejó tirado en un día tan señalado como es su boda.
Por ese mismo motivo, el doctor toma una de las decisiones más contundentes hasta la fecha: aceptar la oferta que le hicieron para marcharse lejos por un tiempo. Su objetivo principal no es otro que intentar pasar página. Es consciente de que le va a costar pero, dadas las circunstancias, es evidente que no le queda más remedio. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Rengin no duda un solo segundo en enseñar, tanto a Çagla como a Bahar, las marcas que tiene en el cuello por culpa de Tugra. Es más, empieza a creer que existe algo raro en el hospital y que está blanqueando dinero. Las tres trazan un plan para mostrar la verdadera cara de Tugra, pero nada sale como esperaban, ni mucho menos. ¡Unos hombres acaban llevándoselas a la fuerza!
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 22 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar, Rengin y Çagla están retenidas en contra de su voluntad por culpa de los hombres de Tugra. Las tres están profundamente desesperadas, tanto es así que prometen no decir absolutamente nada de lo sucedido si les dejan escapar.
Ellos, lejos de ceder, no tarda en amenazarlas de muerte. A pesar de todo, Bahar logra mandar su ubicación a Evren durante el secuestro, pero él no tiene batería. Aun así, cuando el doctor logra ver el mensaje, decide no hacer caso al estar convencido de que no se trata de algo importante, ni mucho menos.
Por fortuna, Evren y Tolga no tardan en darse cuenta de que, en realidad, algo extraño está pasando, puesto que no logran localizar a ninguna de las tres. Por ese mismo motivo, no dudan en comenzar a buscarlas, esperando que no sea demasiado tarde. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3